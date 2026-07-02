Ovan

Petak vam donosi nalet energije i motivacije. Iskoristite dan da završite obaveze i ostavite dobar utisak u poslovnom okruženju.

Bik

Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Moguća je povoljna vest ili prilika da rešite nešto što vas već neko vreme opterećuje.

Blizanci

Vaša komunikacija i snalažljivost danas dolaze do izražaja. Očekuju vas zanimljivi razgovori i korisni kontakti.

Rak

Emotivna podrška bliske osobe pomoći će vam da lakše sagledate situaciju. Veče je idealno za odmor i porodično okupljanje.

Lav

Bićete u centru pažnje i lako ćete ostvariti svoje ciljeve. Iskoristite priliku da pokrenete ono što vam je važno.

Devica

Posvetite se završavanju obaveza i ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. Dobra organizacija donosi uspeh.

Vaga

Ljubavni i društveni život donose lepe trenutke. Moguće je novo poznanstvo ili prijatan susret sa dragom osobom.

Škorpija

Vaša upornost danas daje rezultate. Na poslu ili u privatnom životu možete ostvariti značajan pomak ako ostanete dosledni.

Strelac

Dan je povoljan za planiranje putovanja, učenje ili nove poslovne ideje. Budite otvoreni za prilike koje se iznenada pojave.

Jarac

Obratite pažnju na finansije i dugoročne planove. Strpljenje i promišljenost doneće vam sigurnost.

Vodolija

Partnerski odnosi zahtevaju iskren razgovor. Uz malo razumevanja lako ćete prevazići eventualne nesuglasice.

Ribe

Posvetite više pažnje svom zdravlju i odmoru. Mirniji tempo pomoći će vam da obnovite energiju i uđete rasterećenije u vikend, piše naša astrološkinja Nena Janković.