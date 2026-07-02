Leti mi je ista priča svake godine, otvoriš prozor da uđe malo vazduha, a za njim odmah ulete i muve. Krenu da zuje po kuhinji, sleću na voće, kafu, ručak… i bukvalno mogu da izlude čoveka.

Sprejeve iskreno ne volim zbog mirisa, pogotovo kad je vrućina i sve je zatvoreno. Onda sam se setila nečega što sam viđala godinama po mesarama i pijacama, okačena providna kesa sa vodom i nekoliko novčića unutra.

Delovalo mi je čudno, ali rekoh da probam. Napunila sam običnu kesu vodom do dve trećine, ubacila nekoliko metalnih novčića i zavezala je. Okačila sam je kod vrata terase, tamo gde najviše ulaze.

I verovali ili ne, muva je bilo primetno manje.

Poenta je u tome što voda i novčići prelamaju svetlost, pa muve to vide drugačije nego mi. Njihove oči su mnogo osetljivije na refleksiju i taj odsjaj im stvara konfuziju, pa često samo promene pravac i odlete.

Ne kažem da je ovo čarobni trik koji će rešiti problem 100 odsto, ali razlika se vidi, posebno ako ga kombinujete sa još par sitnica.

Recimo, obavezno praznite kantu leti češće nego inače. Voće ne ostavljajte dugo napolju, a bosiljak ili menta na prozoru takođe pomažu jer muve ne vole taj miris.

Samo jedna stvar je bitna, voda u kesi mora da bude bistra. Kad se zamuti, trik više nema isti efekat. Zato menjajte vodu na 7 do 10 dana i ubacite sjajne novčiće.

Zvuči smešno, znam. Ali nekad baš ti stari trikovi naših ljudi ispadnu najbolji.