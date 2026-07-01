Modna dizajnerka Vera Vang je ove nedelje proslavila 77. rođendan, a svoje fanove iznenadila je prilično drastičnom transformacijom. Iako je zvezda poznata po svom stilu koji se redovno menja, ovaj novi izgled prilično je drugačiji od svih prethodnih.

Vang je u utorak objavila fotografije s proslave, a mnogi je nisu mogli prepoznati. Okružena prijateljima, dizajnerka je duvala svećice na torti, a pritom je pokazala i svoju novu frizuru. Umesto svoje prepoznatljive tamnosmeđe, izrazito duge kose, Vera je imala upadljivu plavu kosu ošišanu u malo duži bob. Šiške je nosila iza ušiju, čime je dodatno naglasila svoje mladoliko lice. Nije poznato da li je imala periku ili se odlučila za trajniju promenu.

"Vreme za party", napisala je Vang u opisu objave, uz niz fotografija iz luksuznog restorana. Dizajnerka je na zabavi nosila belu pripijenu haljinu bez rukava.

Vang je poslednjih godina isticala svoj mladalački izgled, ali i nosila odvažne modne kombinacije u kojima je isticala isklesanu figuru. Iako su je često kritikovali zbog njenog stila, Vang je prethodno istakla kako je diskriminacija na osnovu godina "tako staromodna". Dodala je i da u životu "morate pokušati nastaviti rasti na ovaj ili onaj način".

Dizajnerka je 2022. godine, u intervjuu za BBC 100 Women, otkrila "eliksir" svoje mladosti. Rekla je da joj je najveća tajna posao, a priznala je i da joj "koktel od votke i devet sati sna" pomaže.

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