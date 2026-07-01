Šunka i pršuta spadaju među najpoznatije suhomesnate delikatese na svetu. Na prvi pogled deluju slično i jedno i drugo je sušeno svinjsko meso koje sazreva uz so i vreme. Ipak, razlika između španske šunke i italijanske pršute je mnogo veća nego što većina misli. Razlikuju se po poreklu, načinu proizvodnje, ukusu, teksturi, pa čak i načinu služenja.

Sve počinje od svinje i ishrane

Italijanska pršuta pravi se od belih svinja koje se gaje u Italiji. Njihova ishrana uglavnom se bazira na žitaricama, kukuruzu i surutki, koja ostaje nakon proizvodnje parmezana. Upravo zato meso dobija nežniju strukturu i blaži ukus.

Kod španske šunke priča je drugačija. Najpoznatije i najcenjenije vrste dolaze od crnih iberijskih svinja. One se slobodno kreću po hrastovim šumama i hrane se žirom, što mesu daje specifičan, puniji ukus sa blagim orašastim notama.

Razlika je i u načinu sušenja

Pršuta se suši kraće i u vlažnijim uslovima. Proces zrenja obično traje od 9 do 24 meseca. Koristi se manje soli, pa meso ostaje mekše, sočnije i nežnije.

Španska šunka sazreva znatno duže, kod premium vrsta i do 48 meseci. Suši se u suvim planinskim podrumima, uz više soli i jače izvlačenje vlage. Zato je mnogo čvršća, gušća i intenzivnijeg ukusa.

Ukus otkriva najveću razliku

Pršuta je svetloružičaste boje, mekana je i gotovo se topi u ustima. Ukus joj je blag, nežan i lagano slankast.

Španska šunka je tamnija, najčešće bordo ili rubin boje. Ukus joj je jači, izraženiji i puniji, sa dubokim aromama koje se dugo zadržavaju.

Jednostavno rečeno, pršuta je nežnija i pitomija, dok šunka ima snažniji i ozbiljniji karakter.

Čak se i drugačije seku i služe

Pršuta se najčešće seče mašinski, na tanke, gotovo providne listove. Često završava na pici, u pasti, salatama ili se služi uz dinju i grisine.

Španska šunka je posebna priča. Ona se gotovo uvek seče ručno, dugim i fleksibilnim nožem. To rade posebno obučeni majstori, poznati kao kortadori. Služi se uglavnom sama, na sobnoj temperaturi, uz sir, masline ili svež hleb.

Na kraju, nema tačnog odgovora šta je bolje sve zavisi od ukusa. Ako volite nežnije i mekše ukuse, pršuta je verovatno vaš izbor. Ako više volite jače i intenzivnije arome, španska šunka će vas sigurno osvojiti.