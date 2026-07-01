Jul 2026. godine za sve pripadnike znaka Ribe biće mesec u kojem će granica između sna i jave biti tanja nego ikada. Vaša prirodna intuitivnost biće pojačana, što će vam omogućiti da predvidite događaje pre nego što se dogode. Već 1. jula mogli biste usnuti neobičan san o osobi koju niste videli godinama, a zatim od nje dobiti poziv ili poruku već idući dan.

Ribe su vodeni znak, a jul donosi snažnu povezanost s vodenim elementom. Ako ste u mogućnosti, provedite što više vremena uz more, reku ili jezero. Oko 7. jula, Ribe bi mogle osetiti snažan emocionalni pritisak zbog situacije u krugu bliskih prijatelja. Bićete u ulozi mirotvorca, ali pazite da pritom ne upijete previše tuđe negativne energije. Vaša saosećajnost je dar, ali u ovom mesecu morate naučiti postaviti granice kako biste zaštitili vlastiti mir.

Emocionalna dubina i umetnički impulsi

Sredina jula donosi Ribama period velike kreativnosti. Ako se bavite slikanjem, pisanjem ili muzikom, dani oko 14. jula biće izuzetno plodonosni. Možda ćete stvoriti nešto što će privući pažnju javnosti ili barem vaše lokalne zajednice. Na ljubavnom planu, Ribe će proživljavati pravu renesansu.

Ako ste u vezi, partner će vas iznenaditi romantičnim gestom koji ste dugo priželjkivali. Za one koji su slobodni, susret na kulturnom događanju, poput izložbe ili koncerta na otvorenom oko 19. jula, mogao bi se pretvoriti u duboku emocionalnu povezanost.

Ipak, budite oprezni s idealizovanjem novih poznanstava. Ribe često vide ono što žele videti, a ne ono što je stvarno. Slušajte svoj unutarnji glas ako vam neko pošalje kontradiktorne signale. Vaša intuicija vas nikada ne vara, samo je ponekad odlučite ignorisati.

Svakodnevni izazovi i porodična okupljanja

U sferi svakodnevnog života, Ribe će se u julu morati suočiti s nekim praktičnim problemima koje su dugo odgađale. Oko 21. jula, mogli biste dobiti zbunjujući e-mail iz banke ili neke druge institucije vezan za vaše finansije. Nemojte da paničite, već odmah nazovite i proverite o čemu se radi; verovatno je reč o sistemskoj grešci ili sitnom propustu koji se lako rešava.

Porodična večera oko 25. jula mogla bi doneti vesti o proširenju porodice ili nekom drugom radosnom događaju. Iako ste ponekad sanjivi, u ovom periodu moraćete pokazati praktičnost, posebno ako se pokvari neki od kućnih aparata koji je povezan s vodom, poput mašine za veš ili posuđa. Budite spremni na brzu reakciju kako biste izbegli veću štetu u domu.