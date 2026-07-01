Britanska pevačica Šeril Kol, muzičku karijeru započela je još kao tinejdžerka, kada je 2002. godine pobedila na audiciji za šou "Popstars: The Rivals" i postala članica grupe Girls Aloud.

Bend je ubrzo postao jedan od najuspešnijih ženskih sastava u Velikoj Britaniji, a Šeril je kasnije ostvarila i vrlo uspešnu solo karijeru. Ovih dana je proslavila 43. rođendan, a život joj je tokom godina priredio brojne teške trenutke.

Odrasla je u Njukestlu u skromnim porodičnim uslovima, a još kao devojčica pohađala je časove plesa i učestvovala na brojnim takmičenjima na kojima je pokazala svoj talenat. Već joj je tada bilo jasno da želi graditi karijeru na pozornici.

Posebno zanimljiva bila je njena ljubavna priča s Lijamom Pejnom. Upoznali su se 2008. tokom audicije za "The X Factor", kada je Lijam imao samo 14 godina, a Šeril je sedela u žiriju.

On joj je nakon nastupa namignuo, a upravo je taj trenutak godinama kasnije postao viralan među obožavateljima. Nekoliko godina kasnije ponovo su se susreli kada se Lijam vratio u šou kao član grupe "One Direction". Tada su se sprijateljili, a 2016. započeli ljubavnu vezu.

Mnogi su tvrdili da njihova priča neće opstati i zbog razlike u godinama. Par je 2017. dobio sina Beara, no 2018. objavili su da se razilaze. Iako više nisu bili zajedno, ostali su u dobrim odnosima i zajednički odgajali sina. Pevač je često isticao koliko je srećan što je postao otac, govorio je da je Šeril odlična majka, a Bear mu je bio najveći životni prioritet.

U oktobru 2024. Lijam je tragično preminuo nakon pada s balkona hotela u glavnom gradu Argentine, Buenos Ajresu. Imao je samo 31 godinu. Nedugo nakon njegove smrti saznalo se da nije ostavio testament. Prema britanskim zakonima, njegovo bogatstvo neće naslediti ni roditelji ni partnerka Kejt Kesidi s kojom je bio u vezi u trenutku smrti. Umesto toga, upravljanje njegovom imovinom povereno je Šeril, koja će njome raspolagati u ime njihovog sina Beara sve do njegovog punoletstva. Bear je, kao Lijamovo jedino dete, zakonski naslednik celokupne imovine koja se procenjuje na oko 21 milion funti, nakon što su podmireni svi troškovi i dugovi.

"Dokumenti podneseni Visokom sudu pokazuju kako se Lijamova ostavština može odmah koristiti za potrebe Beara Greja Pejna", piše Daily Mail. Britanski mediji istakli su i kako majka Lijamovog sina planira da osnuje fondacije kako bi sina finansijski obezbedila u budućnosti jer ne želi da se nasledstvo potroši.

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