Ubod ose ili pčele često ne boli dugo, ali neprijatnosti nastaju ubrzo nakon toga. Mesto uboda može da otekne, pocrveni i izazove jak svrab i peckanje. Ipak, jednostavno rešenje možda već imate pri ruci. Obična tableta aspirina,kada se blago navlaži i prisloni na mesto uboda, može da ublaži ove tegobe za svega nekoliko minuta. Ovaj praktičan savet potiče od pčelara koji se sa ubodima susreću mnogo češće od većine ljudi.

Aspirin sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja pomaže u smanjenju lokalne upalne reakcije. Kada se navlažena tableta nanese direktno na mesto uboda, aktivna supstanca deluje na kožu i doprinosi ublažavanju crvenila, otoka, bola i svraba. Upravo zbog toga mnogi godinama koriste ovaj jednostavan trik kao prvu pomoć nakon uboda.

Primena je veoma jednostavna. Najpre uklonite žaoku ukoliko je ostala u koži, najbolje noktom ili ivicom kartice, bez stiskanja prstima. Zatim navlažite tabletu aspirina sa nekoliko kapi vode i prislonite je na mesto uboda. Držite je oko jednog minuta, potom je uklonite i nežno obrišite kožu. Kod mnogih ljudi otok i bol se brzo smanjuju, a svrab bude znatno blaži ili potpuno izostane, dok trag od uboda ostaje jedva primetan.

Kod većine ljudi ubod ose ili pčele izaziva samo blagu lokalnu reakciju koja prolazi u roku od jednog do dva dana. Međutim, osobe koje su alergične na ubode mogu razviti ozbiljnu i naglu reakciju koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kada tableta nije dovoljna, neophodno je potražiti lekarsku pomoć. Ovaj jednostavan trik može da ublaži uobičajene lokalne reakcije nakon uboda, ali ne može da spreči niti leči alergijsku reakciju. Ukoliko se nakon uboda pojave otežano disanje, stezanje u grlu, vrtoglavica ili oticanje lica i jezika, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć jer takvi simptomi zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju. Osobe koje znaju da su alergične na ubode insekata trebalo bi uvek sa sobom da nose autoinjektor adrenalina.

Poseban oprez potreban je i kod uboda stršljena, koji je obično bolniji i može uneti veću količinu otrova nego ubod ose. Takođe, ukoliko osoba zadobije više uboda istovremeno, preporučuje se pregled lekara čak i kada nije poznato da postoji alergija.

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