Deda Mihajlo bi leti, kad se vrati sa kosidbe sav mokar od znoja, prvo seo u hlad pod oraha, skinuo šešir i tražio samo jedno - hladno mleko.

Ne sok.

Ne kiselu vodu.

Ne limunadu.

Samo punu čašu domaćeg mleka.

Popije naiskap, obriše brk i kaže:

„E, sad sam čovek.“

Tada su mnogi mislili da je to samo stara navika naših dedova. Ispada da nije.

Naučnici su sada došli do zanimljivog otkrića - mleko zapravo hidrira telo bolje i duže od obične vode, posebno tokom velikih vrućina.

Zvuči čudno, ali ima logike.

Tajna je u onome što mleko sadrži

Kad je napolju pakao, telo se znoji i gubi ne samo vodu već i važne minerale.

Tu mleko pravi razliku.

Bogato je natrijumom, kalijumom, proteinima i mastima - baš onim stvarima koje pomažu telu da duže zadrži tečnost.

Drugim rečima, voda brzo prođe kroz organizam, a mleko se zadržava duže.

Zato telo ostaje hidrirano više sati.

Istraživanja su pokazala da su i punomasno i obrano mleko među najboljim napicima za rehidrataciju, čak efikasniji od sportskih napitaka.

Ali ima jedna važna stvar

To ne znači da sad treba da zaboravite vodu i ceo dan pijete mleko.

Lekari kažu jasno - voda i dalje ostaje broj jedan za svakodnevnu hidrataciju.

Mleko može biti odličan saveznik posle velikog napora, rada na suncu, treninga ili kad vas vrućina baš iscrpi.

Ali treba imati meru.

Mleko nosi kalorije, masti i prirodne šećere, pa nije za gašenje žeđi od jutra do mraka.

Ipak, naši stari očigledno su znali nešto što je nauka tek sada potvrdila.

Kad upeče sunce, a znoj vas oblije od glave do pete - možda deda Mihajlo nije grešio.

Možda je baš ta čaša hladnog mleka bila njegov najbolji lek protiv letnje žege.