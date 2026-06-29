Da bi biljka imala jak koren i dugotrajno cvetanje, važno je da se pravilno balansira ishrana. Stručnjaci i iskusni ljubitelji cveća savetuju da se koriste đubriva bogata fosforom, jer upravo on podstiče formiranje pupoljaka i bujno cvetanje. S druge strane, treba biti oprezan sa đubrivima koja sadrže visok procenat azota, jer ona podstiču rast listova, ali mogu “ugušiti” cvetanje i učiniti da biljka izgleda bujno, ali bez cvetova.

Prirodni trik koji daje rezultate

Pored komercijalnih đubriva, postoji i jednostavan, prirodan trik koji mnogi koriste za jače i zdravije muškatle , rastvor vode i joda.

Priprema je jednostavna:

1 litar vode

1 kap povidon joda

Sastojke treba dobro promešati, a zatim koristiti oko 50 ml rastvora po jednoj saksiji. Tečnost se sipa pažljivo, uz unutrašnju ivicu saksije, kako ne bi došlo do oštećenja korena.

Važno je ne preterivati, prevelika količina može imati suprotan efekat i oslabiti biljku. Već nakon kratkog perioda primene ove metode, muškatle postaju primetno bujnije i zdravije. Cvetovi su krupniji, brojniji i duže traju, a cela biljka dobija lep, “pun” izgled. Terasa se pretvara u pravu cvetnu oazu, a razlika je toliko očigledna da će je primetiti i oni koji ne znaju ništa o cveću – često i komšije prve pitaju u čemu je tajna.