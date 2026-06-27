Nort Vest, najstarija ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ponovo je privukla pažnju javnosti svojim modnim odabirima, ovaj put zbog niza novih pirsinga na licu. Trinaestogodišnjakinja je na Nedelji mode u Parizu pokazala “anđeoske ugrize” na usnama (dva mala pirsinga postavljena simetrično, obično na gornjoj usni s obe strane, koja izgledaju kao mali "ugrizi"), a uz to je imala i pirsinge na jagodicama, iznad nosa i dermalne na rukama.

Novi pirsinzi

Za reviju muške kolekcije brenda Vetements za proleće/leto 2027. kombinovala je crnu majicu dugih rukava, crnu plisiranu mini suknju, prozirne crne najlonke i čizme s lancima, dok je plava kosa bila spletena u pletenice.

Nort već neko vreme eksperimentiše s pirsingom i modom, a u januaru je zajedno s ocem objavila EP “Piercing on My Hand”. Na društvenim mrežama često deli pesme i stihove koji se odnose na njene modne i muzičke interese, uključujući i tekstove koji spominju pirsinge.

Kim je podržava

Iako su njeni izbori izazvali kritike, Kim Kardašijan je jasno dala do znanja da u pogledu kreativnog izražavanja ćerke popušta, naglašavajući da je jedino područje u kojem joj dopušta slobodu upravo njen stil i modni izražaj.

Nort Vest odrasta pod stalnim nadzorom javnosti, a njena majka često deli detalje iz porodičnog života, uključujući i trenutke kada pevačica isprobava dizajnerske kombinacije, pomaže na revijama ili učestvuje u tematskim zabavama, pokazujući koliko je od malih nogu izložena medijima i trendovima.

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