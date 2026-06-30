Kad udari tropski talas, mnogima ni stan više nije spas. Zidovi se usijaju, vazduh stoji, a bez klime je često nepodnošljivo.

Ali Španci, koji svako leto trpe temperature i do 45 stepeni, imaju jednostavan trik kako da rashlade stan — i to bez klime i bez velikog računa za struju.

Caka je u jednoj stvari: potpuno zamračite stan pre nego što sunce upekne.

Čim svane, spuštaju roletne, zatvaraju prozore i ne puštaju sunce unutra.

Na taj način hladan jutarnji vazduh ostaje zarobljen u stanu, a vreli spoljašnji ne ulazi.

Ključ je u tajmingu

Najvažnije je da prozore i zavese zatvorite rano ujutru, idealno pre 8 ili 9 sati, dok sunce još nije zagrejalo zidove i staklo.

Tokom dana — sve zatvoreno.

Tek uveče, kada temperatura napolju padne, otvaraju se prozori da uđe svež vazduh i napravi promaja.

Ako nemate roletne, poslužiće i debele zavese ili blackout zavesa.

Mnogi dodatno stavljaju flaše sa zaleđenom vodom ispred ventilatora ili kače mokar peškir blizu prozora.

Efekat? Stan ostaje i nekoliko stepeni hladniji.

Španci odavno znaju jedno — po najvećem suncu se ne izlazi bez preke potrebe.

Zato nije slučajno što imaju siestu. Dok sunce prži, oni se sklanjaju u hlad.

I iskreno, možda bi i kod nas trebalo da počnemo da učimo od njih.