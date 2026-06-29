edan jednostavan trik naučila sam od strine, koja godinama koristi cimet prilikom brisanja podova. Kaže da joj je kuća uvek sveže mirisala, a parket izgledao negovano, pa je vremenom sve ređe posezala za skupim sredstvima iz prodavnice.

Zašto baš cimet?

Osim što je poznat po toplom i prijatnom mirisu, cimet ima prirodna antibakterijska svojstva. Zbog toga ga mnogi koriste kao dodatak vodi za čišćenje, kako bi prostor osvežili i doprineli održavanju higijene. Njegov miris dugo ostaje u prostoru, pa dom deluje sveže i nakon brisanja.

Dovoljna je jedna kašika

Priprema je vrlo jednostavna. U kantu mlake vode dodajte jednu ravnu kašiku cimeta u prahu i podove prebrišite kao i obično. Ako želite intenzivniji miris, umesto praha možete koristiti oko 20 kapi eteričnog ulja cimeta. Ovakvo čišćenje dovoljno je primeniti jednom nedeljno. Podovi će biti čisti, prostor će prijatno mirisati, a mnogi tvrde da parket nakon brisanja dobija lepši sjaj.

Ako imate osetljiv ili posebno tretiran parket, kao i podove sa specifičnim završnim premazima, pre prve upotrebe isprobajte rastvor na manjoj, neupadljivoj površini kako biste bili sigurni da ne ostavlja tragove ili promene na materijalu.