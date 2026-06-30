Nekada najlepša devojčica na svetu, manekenka Tilan Blondo, udala se za di-džeja Bena Atala u Parizu, samo tri meseca nakon veridbe. Par je sudbonosno "da" izgovorio posle romantične prosidbe u Grčkoj, koju je manekenka podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Za venčanje je Tilan odabrala elegantnu belu haljinu pripijenu uz telo i svedenu, prirodnu šminku, dok je Ben nosio klasično tamnoplavo odelo sa belom košuljom. Fotografijama sa prosidbe ranije je otkrila i raskošni verenički prsten sa velikim dijamantom.

— Rekla sam "da" svom najboljem prijatelju. Zauvek — napisala je tada.

Tilan Blondo i Ben Atal u vezi su od 2020. godine, a njihova romansa počela je nešto više od godinu dana nakon što je manekenka okončala prethodnu vezu sa Milanom Meritom.

Karijeru u modelingu Tilan je započela još kao devojčica. Već sa četiri godine nosila je reviju Žan-Pola Gotjea, dok je sa šest stekla svetsku slavu i dobila titulu najlepše devojčice na svetu. Sa samo deset godina postala je najmlađi model koji je pozirao za francuski "Vog", što je izazvalo burne reakcije zbog njenog stajlinga, koji su mnogi ocenili kao neprimeren za njen uzrast.

Kasnije je nastavila uspešnu karijeru u modi, pa je 2017. godine nosila revije modne kuće Dolče i Gabana. Pre šest godina pokrenula je i sopstveni modni brend pod nazivom "No Smile".