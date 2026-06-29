Pevač Jakov Jozinović uspeo je da izazove pravu buru na društvenim mrežama nakon što je nakratko objavio snimak na kojem razmenjuje poljubac sa misterioznom devojkom. Iako je video vrlo brzo obrisan, to nije sprečilo korisnike interneta da ga sačuvaju i prošire društvenim mrežama.

Ubrzo su krenule brojne spekulacije o identitetu devojke sa snimka. Mnogi fanovi uvereni su da je navodno reč o bosanskohercegovačkoj pevačici Džejli Ramović, sa kojom se Jozinović već neko vreme dovodi u vezu.

Reddit prepun teorija

Najviše komentara pojavilo se na Redditu, gde korisnici analiziraju svaki detalj sa snimka. Pojedini tvrde da se po frizuri, prstenu i drugim sitnicama može zaključiti da je u pitanju upravo Džejla Ramović, dok drugi upozoravaju da za takve tvrdnje ne postoje nikakvi dokazi. Dodatnu sumnju podgrejala je činjenica da su Jozinović i Džejla u prethodnom periodu više puta sarađivali i zajedno se pojavljivali u javnosti, zbog čega su ih fanovi i ranije povezivali, ne samo poslovno već i privatno. Ipak, ni Jakov Jozinović ni Džejla Ramović nisu se oglasili povodom snimka koji je izazvao veliku pažnju, pa identitet devojke za sada ostaje nepoznat.

Džejlu proslavile "Zvezde Granda"

Džejla Ramović pažnju javnosti privukla je još kao devojčica zahvaljujući izuzetnom glasu i talentu, a veliki proboj ostvarila je 2019. godine kada je, sa samo 17 godina, pobedila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Tokom takmičenja izgradila je blizak odnos sa svojom mentorkom Marijom Šerifović, koja je od samog početka isticala da je Džejla jedan od najvećih talenata koje je imala priliku da vodi.

Njihovo prijateljstvo godinama je bilo tema medija, a pojedini su čak nagađali da između njih postoji nešto više. Obe pevačice to su više puta odlučno demantovale.

– Nisam planirala da komentarišem sve tekstove koji su preplavili medije, ali kada su počele da se objavljuju izmišljene izjave naših porodica, morala sam da reagujem. Nikada nije bila tajna da su naše porodice razvile veliko prijateljstvo posle takmičenja i ono neće biti narušeno zbog tuđih izmišljotina. Sve što ste čitali i što ćete čitati je velika laž – poručila je tada Džejla.