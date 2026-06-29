Ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, Nort Vest, ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti. Mlada naslednica slavnog para viđena je na modnoj reviji u Parizu, gde su je dočekali brojni fanovi i fotografi.

Verna svom prepoznatljivom i pomalo buntovnom stilu, Nort se pojavila sa plavom kosom, upadljivim pirsinzima i masivnim šiljcima koji su bili dominantan detalj njenog stajlinga. Još jednom je pokazala da ne prati pravila klasične elegancije, već gradi sopstveni modni izraz.

Ipak, pažnju nisu privukle samo njene modne kombinacije. Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci sa njenih javnih pojavljivanja i nastupa, koji su izazvali brojne reakcije. Dok jedni smatraju da Nort ima harizmu i samopouzdanje koje je izdvajaju od vršnjaka, drugi su bili znatno oštriji u komentarima.

Pojedini korisnici društvenih mreža ocenili su da ne razumeju zbog čega dobija toliko pažnje i medijskog prostora, dok su neki komentarisali da deluje „čudno“ i „nadmeno“, povlačeći paralele sa njenim ocem Kanjeom Vestom, koji godinama izaziva podeljene reakcije javnosti.

Bez obzira na kritike, Nort Vest nastavlja da privlači ogromnu pažnju gde god da se pojavi, potvrđujući da je već sada jedna od najpraćenijih mladih zvezda nove generacije.