PLIVANJE

Ako ste na odmoru aktivni, kada se vratite kući dugo ćete sačuvati energiju. Tokom plivanja, telo je bez odeće, koža diše, višak otrova se izbacuje iz organizma putem znoja. Zato je važno da pre fizičke aktivnosti uzimate dosta tečnosti. Od korisnih dejstava plivanja treba da se pomene pozitivan uticaj na endokrine žlezde, podizanje tonusa tela, stimulacija imuniteta i jačanje seksualne želje.

SUNČANJE

Kada je umereno, sunčanje deluje poput leka. Sunce pomaže u lečenju psorijaze i seboreje, obezbeđuje sintezu vitamina D u organizmu, odlična je preventiva osteoporoze i reumatidnog artritisa, snažna je odbrana od raka.

Međutim, ako se pretera sa sunčanjem, vitamin D se u telu pretvara u otrov i izaziva glavobolju i povraćanje.

MORSKA VODA

Boravak u morskoj vodi je prijatan. Telo se oseća lakšim, krv bolje cirkuliše, otrovi se ubrzano izlučuju, a mišići se bolje hrane krvlju. Morska voda povoljno utiče i na kosti i kardiovaskularni sistem. Kada ste u vodi, iskoristite priliku da što više angažujete mišiće. To će se veoma povoljno odraziti na vaš izgled. Doteraćete liniju i zategnuti kožu.

Savet je da sat i po pre ulaska u vodu ne jedete i da vodu uzimate samo pre obroka. Ukoliko pijete vodu posle obroka, razredićete želudačne sokove i izložićete se neprijatnostima, poput letnjih dijareja i infekcija.

RONJENJE

Uz plivanje, ne smete da zaboravite ni na ronjenje.

Ako je more čisto, sinusi se ispiraju tokom ronjenja. Boravak na moru duži od 15 dana u potpunosti bi izlečio probleme sa sinusima, kao i razne poremećaje u radu disajnih organa.

PESAK

Treba pomenuti i pesak. Dok hodate po pesku, aktivirani su svi mišići nogu, pa je to odlična vežba. Zategnućete noge, ali i ukloniti bol usled raznih povreda. Pesak je odličan piling za tabane, a pola sata hodanja po pesku je sjajna vežba za srce i kardiovaskularni sistem.

MORSKI VAZDUH

Dok šetate ujutru plažom, dišite duboko. Negativni joni iz morskog vazduha podižu tonus celog organizma i sprečavaju da mesecima nakon odmora dođe do razvoja bolesti. Ako se u blizini plaže nalaze borovi, isparenja iz bora pozitivno deluju na astmatičare, ljude sa bolestima sinusa i raznim infekcijama.

VODA KAO ANTIDEPRESIV

Posle fizičkog, na red dolazi i psihičko zdravlje.

Kod ljudi koji dosta vremena provode u zatvorenim i tamnim prostorijama, boravak na moru podstiče stimulaciju hormona koji štite od depresivnih epizoda. Ako se depresija javi posle završetka letovanja, vrlo je važno obratiti se lekaru.