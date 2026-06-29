Tokom letnjih vrućina nije dovoljno samo redovno zalivati biljke, već je važno i na koji način se to radi.

Iskusni baštovani preporučuju takozvano duboko zalivanje, metodu koja omogućava da voda dopre do korena i podstiče razvoj snažnijeg korenovog sistema, zahvaljujući kojem biljke lakše podnose sušu i visoke temperature.

Duboko zalivanje podrazumeva temeljno natapanje zemljišta tako da vlaga prodre i do 20 centimetara ispod površine. Ova metoda pogodna je za cveće, žbunje, drveće, povrtnjake, biljke u saksijama, pa čak i za travnjake, jer zemljište duže zadržava vlagu.

Za razliku od površinskog zalivanja, koje podstiče razvoj plitkog korena i čini biljke osetljivijim na isušivanje i venuće, duboko zalivanje omogućava biljkama da razviju dublji korenov sistem i lakše pronađu vlagu u nižim slojevima zemlje. Stručnjaci ističu da je povremeno i obilno zalivanje mnogo korisnije od čestog dodavanja malih količina vode, koje tokom velikih vrućina brzo ispare.

Ključ ove metode je u sporom zalivanju kako bi se voda postepeno upila u zemlju. Ako se na površini stvaraju lokve, potrebno je napraviti pauzu i sačekati da se vlaga upije. Za veće biljke, drveće i žbunje preporučuje se korišćenje baštenskog creva, a svako drvo trebalo bi zalivati oko 20 minuta laganim do srednjim mlazom.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže i manje vode isparava. Dodatno, postavljanje sloja malča oko biljaka može pomoći da zemljište duže ostane vlažno i da biljke lakše prebrode najtoplije dane.