Zendeja se obukla u paukovu mrežu, ali... Ovo izgleda dobro, dobre boje, dobro stoji, plus svaka žena može da iskopira stajlingPrethodna vest
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