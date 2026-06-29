Zbog nedostatka klima-uređaja, jug Evrope sve više se oslanja na strogu metodu potpunog zamračenja prostora, koja značajno snižava temperaturu u domu.

Tokom toplotnih talasa, koji leti redovno pogađaju Pirinejsko poluostrvo, ali i ostatak Evrope, milioni Španaca u borbi sa ekstremnim temperaturama oslanjaju se na jednostavnu fiziku, a ne na skupu tehnologiju. Iako temperature u centralnim i južnim delovima zemlje često dostižu i 45 stepeni, veliki broj domova i dalje nema klimu.

Prema istraživanju portala Idealista, klima-uređaje ima svega 41 odsto domaćinstava u Španija. Zbog toga se tradicionalna tehnika poznata kao „potpuno zamračenje“ ili „termički zid“ pokazala kao glavna zaštita od paklenih vrućina.

Princip je jednostavan: kuća radi kao frižider

Metoda, koju danas sve češće preuzimaju i domaćinstva širom Evrope, zasniva se na strogom upravljanju vazduhom i svetlošću.

Stanari rano ujutru, pre nego što sunce dostigne punu snagu — najčešće najkasnije do 11 sati — potpuno spuštaju roletne i zatvaraju prozore. Na taj način sprečavaju ulazak vrelog vazduha i direktnih sunčevih zraka u stan.

Princip rada podseća na izolaciju frižidera.

Svež jutarnji vazduh ostaje zarobljen unutra, dok spuštene roletne i zatvoreni prozori formiraju zaštitni sloj protiv popodnevne žege.

Najvažnije pravilo ove metode jeste da se prozori ne otvaraju tokom dana.

Otvaraju se tek kasno uveče, kada spoljašnja temperatura padne ispod temperature u stanu. Tada se pravi promaja i prostor se prirodno hladi tokom noći, pripremajući dom za naredni vreli dan.

U mestu Guadix ljudi su otišli i korak dalje — mnoge kuće izgrađene su u pećinama, gde je temperatura prirodno niža tokom cele godine.

Bez prilagođavanja ritma — nema zaštite

Stručnjaci ističu da nije važan samo način rashlađivanja doma, već i prilagođavanje dnevnih navika.

Boravak u zamračenim i rashlađenim prostorijama tokom najtoplijeg dela dana više nije stvar navike ili kulture — postao je potreba. Upravo tada je rizik od toplotnog udara najveći.

Kada samo zamračenje i noćno provetravanje nisu dovoljni, mnogi koriste dodatne trikove.

Jedan od najpopularnijih jeste postavljanje zaleđenih flaša ili posuda sa ledom ispred ventilatora. Tako ventilator ne razduvava samo topao vazduh, već stvara osećaj hladnijeg strujanja.

Još jedan trik je kačenje mokrih peškira ili čaršava ispred otvorenih prozora tokom noći. Isparavanje vode dodatno hladi vazduh koji ulazi u prostoriju.

Uz ovakve metode, čak i bez klime, moguće je značajno spustiti temperaturu u domu i lakše podneti tropske dane.