Leto je, temperature su paklene, a bazeni, reke i plaže puni su porodica koje traže spas od vrućine. Deca uživaju u vodi, prskanju i igri, a roditelji često misle da su mišići, šlauf ili prsluk dovoljna zaštita.

Ali lekari upozoravaju - nisu.

Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da bezazlen dan na kupanju preraste u dramu koja može imati tragičan kraj.

Poslednjih dana veliku pažnju javnosti privukao je slučaj bebe koja je nakon boravka u bazenu doživela ozbiljne zdravstvene komplikacije, pa čak i srčani zastoj. Samo zahvaljujući brzoj reakciji lekara dete je preživelo.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio važno pitanje: da li roditelji zaista znaju koliko voda može biti opasna za bebe?

Jedna greška koju mnogi prave

Pedijatri i lekari hitne pomoći godinama upozoravaju da su bebe i mala deca posebno rizična grupa kada je reč o boravku u vodi.

Njihov organizam je osetljiviji nego kod odraslih. Teže podnose nagle promene temperature, stres i probleme sa disanjem.

Dr Otašević upozorava da jedna česta greška roditelja može izazvati ozbiljan problem.

Reč je o naglom polivanju bebe preko lica ili iznenadnom potapanju u vodu.

Mnogi roditelji to rade misleći da će se dete tako brže navići na vodu, ali upravo taj potez može izazvati jak stres za organizam.

Kod beba čak i mala količina vode koja dospe u disajne puteve može izazvati refleksni grč glasnih žica. Tada dolazi do otežanog disanja, panike, a u najtežim slučajevima i do ozbiljnih komplikacija.

Simptomi koje ne smete ignorisati

Lekari upozoravaju da problem ne mora da se vidi odmah.

Komplikacije se ponekad razvijaju i nekoliko sati nakon izlaska iz vode.

Roditelji moraju hitno reagovati ako primete da beba:

otežano diše

kašlje bez prestanka

deluje neuobičajeno pospano

ima plavičastu boju kože

gubi svest

U tim situacijama odmah treba pozvati Hitnu pomoć.

Najvažnije pravilo - dete mora biti na dohvat ruke

Stručnjaci kažu da nijedan rekvizit ne može zameniti pažnju roditelja.

Ni mišići, ni šlauf, ni prsluk nisu garancija bezbednosti.

Dete u vodi mora stalno biti na dohvat ruke odrasle osobe.

To znači bez telefona, bez dopisivanja, bez ćaskanja sa strane.

Dovoljno je svega nekoliko sekundi nepažnje da nastane problem.

Lekari takođe savetuju da dete ne ulazi u vodu odmah nakon jela, kada je pregrejano, umorno ili pokazuje znake bolesti.

Važno je obratiti pažnju i na temperaturu vode, jer nagli ulazak u hladnu vodu predstavlja dodatni šok za organizam.

Boravak na bazenu ili moru jeste divan za decu i porodicu, ali sigurnost mora biti ispred svega.

Jer nekad samo jedan trenutak deli bezbrižan letnji dan od tragedije.