Da li je osoba pored vas stabilan oslonac ili slab muškarac, pitanje je koje svaka žena sebi postavi pre ulaska u ozbiljnu vezu. Izbor partnera za ceo život danas deluje kao prava lutrija, a verovatno ste mnogo puta čuli priču kako se neko potpuno promenio nakon nekoliko meseci.

Žene često idealizuju muškarce u periodu zaljubljenosti, pa zbog toga svesno ignorišu očigledne crvene zastavice.

Poznati Sigmund Frojd je smatrao da se muška priroda može sagledati za svega nekoliko minuta, ukoliko se uklone ružičaste naočare.

Austrijski psihijatar je ostavio jednostavan savet koji može pomoći da se odmah prepozna kakav karakter se krije iza lepog ponašanja.

Šta nekoga izbacuje iz takta?

Frojd je verovao da spoljašnji uspeh i novac nisu presudni, jer u teškim situacijama uvek izlazi na videlo pravi karakter. Prema njegovim rečima, mentalna snaga osobe meri se veličinom problema koji je može izbaciti iz ravnoteže.

Lako je glumiti idealnog partnera kada je sve u redu i kada nema problema na vidiku. Pravo lice se obično otkriva tek u prvim nesuglasicama, a Frojd je za takve situacije navodno opisivao jednostavan način da se vidi karakter.

Jednostavan test koji odmah otkriva istinu

Ako želite da proverite kakva je osoba zaista, dovoljno je da uradite jednu stvar.

Započnite razgovor i namerno iznesite stav za koji znate da se ne slaže sa njegovim mišljenjem. Nastavite mirno da zastupate svoje mišljenje i pažljivo posmatrajte njegovu reakciju.

Ako muškarac u tom trenutku počne da gubi strpljenje, menja ton glasa i podiže glas, to može ukazivati na emocionalnu nestabilnost.

S druge strane, stabilna osoba će vas saslušati bez tenzije i izneti argumente u razgovoru. To se često smatra znakom zrelosti i mentalne stabilnosti u odnosu.

Zašto je slab muškarac rizičan izbor za brak?

Mnoge žene pogrešno tumače burne reakcije na sitnice kao znak ponosa, iako to može biti ozbiljna zabluda. U odnosu sa emocionalno nestabilnom osobom često se stvara osećaj neizvesnosti, jer takvi ljudi teško podnose pritisak svakodnevnog života.

U kriznim situacijama ovakve osobe se često povlače ili prebacuju odgovornost na partnera.

Stabilnost u braku se ne zasniva na romantičnim momentima, već na načinu na koji partner reaguje kada se pojave problemi.

Ovaj pristup se često predstavlja kao način da se na vreme proceni kompatibilnost u vezi.

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