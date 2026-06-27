Pranje dinje pre sečenja mnogima deluje nepotrebno jer se njena kora ne jede. Međutim, upravo se na kori zadržavaju bakterije koje nož tokom sečenja može da prenese u jestivi deo ploda. Dovoljan je trenutak nepažnje da dođe do kontaminacije, zbog čega je pravilno pranje važan korak pre pripreme.

Za razliku od jabuke i sličnog voća, dinja ima hrapavu i mrežastu koru koja predstavlja pogodno mesto za zadržavanje mikroorganizama. Stručnjak za bezbednost hrane Bil Marler godinama upozorava da su dinje često povezane sa slučajevima bakterijskih trovanja hranom. Do kontaminacije može doći u bilo kojoj fazi, od berbe i transporta do skladištenja i prodaje.

Najčešći uzročnici su salmonela i listerija, pri čemu listerija predstavlja poseban rizik za trudnice i starije osobe.

Kada se dinja seče bez prethodnog pranja, nož prolazi kroz zaprljanu koru i bakterije prenosi u sočni unutrašnji deo ploda. Pošto se dinja uglavnom jede sveža, bez termičke obrade, nema procesa koji bi uništio prisutne mikroorganizme.

Zbog toga pranje dinje pre sečenja nije preterana mera opreza, već osnovno pravilo higijene koje može značajno da smanji rizik od kontaminacije i trovanja hranom.

Pravilno pranje dinje traje svega nekoliko minuta, ali može značajno da smanji rizik od unošenja bakterija u jestivi deo ploda. Samo ispiranje pod mlazom vode nije dovoljno, jer hrapava i mrežasta kora zadržava nečistoće koje se ne uklanjaju lako.

Najpre stavite celu dinju pod mlaz hladne vode, a zatim je dobro istrljajte čistom četkom namenjenom za pranje voća i povrća. Za to nije potrebno koristiti deterdžent. Nakon pranja obrišite koru čistim papirnim ubrusom i tek tada počnite sa sečenjem.

Kada završite, obavezno operite nož, dasku za sečenje i radnu površinu. Upravo preko kuhinjskog pribora i daske najčešće dolazi do unakrsne kontaminacije, zbog čega je važno da se i oni temeljno očiste nakon upotrebe.

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