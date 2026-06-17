Princeza Šarlot odrasta pred očima javnosti i sve više privlači pažnju medija svojim ponašanjem, koje mnogi opisuju kao kombinaciju samopouzdanja, discipline i izraženog karaktera.

Kako ulazi u rane tinejdžerske godine, izvori bliski kraljevskoj porodici ističu da njena ličnost sve više podseća na majku, Ketrin, princezu od Velsa, ali da istovremeno razvija i sopstveni identitet. Još od malih nogu Šarlot važi za odlučnu i pronicljivu devojčicu. U porodičnom domu u Vindzoru navodno je poznata kao dete koje “vodi glavnu reč”, a izvori tvrde da ima prirodnu sklonost ka organizaciji i disciplini.

Njeno ponašanje posebno dolazi do izražaja tokom javnih događaja, gde često diskretno usmerava svoju braću, princa Džordža i princa Luija podsećajući ih na kraljevski protokol. Jedan od najzapaženijih trenutaka bio je tokom sahrane kraljice Elizabete II, kada je primećeno da je Džordžu dala znak za naklon.

Iako vrlo mlada, Šarlot je već stekla reputaciju devojčice koja je istovremeno smirena i odlučna. Oni koji je prate od detinjstva opisuju je kao “brižnu, ali čvrstu”, dok se navodi da se u formalnim situacijama ponaša iznenađujuće prirodno.

Kraljevski komentatori ističu da u njenom ponašanju postoje jasne sličnosti sa majkom, koja je poznata po smirenosti i kontrolisanom izražavanju. Ta kombinacija odlučnosti i smirenosti sve je vidljivija i kod mlade princeze.

Pored toga, Šarlot pokazuje i izražen sportski duh. Bavi se fudbalom i ragbijem, a poznata je po energiji i takmičarskom karakteru, koji dodatno oblikuje njenu javnu sliku. U privatnom životu, opisuje se kao dete koje odrasta u uravnoteženom okruženju, gde se smenjuju stroga pravila i obične dečje aktivnosti. Ipak, i u takvom okruženju često preuzima ulogu starijeg i odgovornog deteta, posebno u odnosu sa braćom.

Sve više izvora navodi da Šarlot pokazuje snažan karakter i izražen osećaj odgovornosti za svoj uzrast, dok se istovremeno sve opuštenije ponaša u javnosti i sve prirodnije nosi sa pažnjom medija.

Njene fotografije iz neformalnih situacija pokazuju i drugu stranu – vedriju, opuštenu i dečju, što dodatno doprinosi slici mlade princeze koja balansira između protokola i bezbrižnog detinjstva.