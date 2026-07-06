Tikvice su jedna od onih namirnica koje leti jedemo gotovo svakog dana. Lagane su, pune vode, imaju malo kalorija i odlično se slažu uz gotovo svako jelo. Nije slučajno što ih nutricionisti svrstavaju među najzdravije letnje namirnice.

Bogate su vlaknima, vitaminima A, C i B6, kao i magnezijumom, kalijumom i manganom. Zahvaljujući tome, mogu da pomognu radu srca, održavanju normalnog krvnog pritiska, varenju i jačanju imuniteta. Zbog velikog udela vode odličan su izbor tokom vrelih dana, a često se preporučuju i osobama koje žele da smršaju.

Šta sve tikvice mogu da urade za organizam?

Redovna konzumacija tikvica može da:

poboljša varenje i rad creva zahvaljujući vlaknima,

pomogne u regulaciji krvnog pritiska zbog kalijuma i magnezijuma,

čuva zdravlje srca i krvnih sudova,

doprinese zdravlju očiju zahvaljujući luteinu i zeaksantinu,

podrži normalan rad štitaste žlezde i metabolizma,

pomogne u održavanju telesne težine jer imaju vrlo malo kalorija.

Uz to, lako se pripremaju - mogu na roštilj, u čorbu, musaku, salatu, punjene ili kao zamena za testeninu.

Ali postoje četiri situacije kada treba biti oprezan

1. Ako su gorke - nemojte ih jesti

Gorak ukus nije bezazlen. Može biti znak prisustva prirodnih toksina, cucurbitacina, koji mogu izazvati mučninu, povraćanje, dijareju i jake stomačne tegobe. Ako zagrizete tikvicu i osetite izrazitu gorčinu, najbolje je odmah je baciti.

2. Mogu izazvati alergiju

Iako retko ko to očekuje, tikvice mogu izazvati alergijsku reakciju, posebno kod osoba koje su alergične na ambroziju. Simptomi mogu biti svrab u ustima, kijanje, mučnina ili stomačne tegobe. Kuvanjem se alergeni delimično razgrađuju, pa su kuvane tikvice često bolje podnošljive.

3. Sirove mogu da nadimaju

Nekim ljudima sirove tikvice teško padaju na stomak zbog velike količine nerastvorljivih vlakana. Kod osoba sa sindromom iritabilnog creva ili osetljivom probavom mogu izazvati nadimanje, gasove i nelagodnost. Kuvane tikvice su znatno lakše za varenje.

4. Pazite kako ih pripremate

Tikvice same po sebi imaju vrlo malo kalorija, ali ako ih pohujete, pržite u dubokom ulju ili prelijete masnim sosovima, lako postaju prava kalorijska bomba. Ako želite lagan obrok, birajte pečenje u rerni, grilovanje ili dinstanje sa malo maslinovog ulja.

U najvećem broju slučajeva tikvice su odličan izbor za letnju ishranu. Samo obratite pažnju da nisu gorke, pripremite ih na zdrav način i, ako imate osetljiv stomak ili alergije, pratite kako vaš organizam reaguje.