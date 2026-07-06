Nastaje kada se mrtve ćelije kože brže obnavljaju nego što se prirodno uklanjaju, pa se na temenu stvaraju bele ljuspice praćene svrabom i zatezanjem kože. Osim toga, njenom nastanku mogu doprineti suva koža, seboreični dermatitis, osetljivost na preparate za negu kose, kao i određene vrste gljivica koje prirodno žive na vlasištu. Iako nije zarazna, perut može biti veoma neprijatna.

Jedan od prirodnih saveznika u borbi protiv peruti je ulje čajevca, poznato po antibakterijskim i antigljivičnim svojstvima. Može se dodati u šampon ili razblažiti drugim uljem pre nanošenja na vlasište. Dobar izbor je i kokosovo ulje, koje hidrira kožu glave i može ublažiti suvoću i iritacije, dok aloe vera svojim umirujućim i protivupalnim dejstvom pomaže u smanjenju simptoma.

Stručnjaci ističu da stres može pogoršati stanje vlasišta, pa je važno pronaći načine za njegovo smanjenje, poput meditacije, joge ili vežbi disanja. Kao prirodna pomoć često se koristi i jabukovo sirće, koje može doprineti uspostavljanju ravnoteže pH vrednosti kože glave i otežati razvoj mikroorganizama.

Među kućnim rešenjima nalaze se i aspirin, koji zahvaljujući salicilnoj kiselini pomaže uklanjanju ljuspica, kao i soda bikarbona koja deluje kao blag piling i može ublažiti svrab. Značajnu ulogu ima i ishrana, pa se preporučuje unos omega-3 masnih kiselina iz ribe, orašastih plodova i semenki, kao i probiotika koji mogu doprineti boljem funkcionisanju imunog sistema i zdravlju kože.

Redovno češljanje, pravilna nega vlasišta i kombinovanje prirodnih metoda sa odgovarajućim šamponima protiv peruti mogu pomoći da se simptomi ublaže i vlasište održi zdravim.