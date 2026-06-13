Najveća greška posle raskida nije ono što većina ljudi prvo pomisli. Nije to izlazak sa društvom, nije ni povlačenje uz serije pod ćebetom, pa čak ni poruka bivšem poslata u kasnim noćnim satima. Najteže i najopasnije dešava se u trenutku kada ostanete sami i kada telefon utihne, a vi ostanete sa sopstvenim mislima.

Srce ne prati uvek razum. Čak i kada je kraj bio očekivan ili kada ste vi doneli odluku da se veza završi, emocije mogu da bole jače nego što ste spremni da priznate. To je sasvim prirodno, ali pravi problem nastaje na drugom nivou.

Greška posle raskida koju mnogi ne primete

Misli počnu da dolaze tiho i postaju sve teže. Nisam dovoljno dobra, nešto sa mnom nije u redu, nikada neću naći nekog boljeg. Ove rečenice deluju kao istina jer dolaze iz vas samih, ali zapravo su odraz bola koji pokušava da pronađe krivca i često ga pronađe upravo u vama.

Tu se cela situacija komplikuje. Umesto da se oporavljate, počinjete da se optužujete. Samopouzdanje se polako ruši, a tuga posle raskida postaje dublja i traje duže nego što bi morala. Jedan završeni odnos tako se pretvara u negativnu sliku o vama kao osobi.

Koliko traje oporavak posle raskida

Ne postoji univerzalno vreme potrebno da se preboli bivši partner. Dužina oporavka zavisi od toga koliko je veza trajala, koliko ste bili emotivno vezani i koliko brzo prestanete da se krivite. Što je više samokritike, to je i proces oporavka duži, što je jedini obrazac koji se dosledno ponavlja.

Psiholozi su jasni: nakon raskida pažnja se prirodno vraća na vas, a ne na bivšeg partnera. Negativan unutrašnji dijalog može da produži bol, jer ono što stalno ponavljamo naš mozak počinje da doživljava kao činjenicu. Više o tome kako izgleda proces tugovanja kroz faze objašnjava Američko psihološko udruženje u svom vodiču o gubitku i žalovanju.

Šta psiholozi savetuju umesto samokažnjavanja

Oporavak posle raskida ne počinje velikim promenama, već malim koracima koji vraćaju osećaj stabilnosti. Važno je održavati osnovni ritam života, spavati redovno, jesti obroke i ne preskakati ih, kao i kretati se makar u najjednostavnijem obliku.

Okruženje koje pruža sigurnost takođe ima veliku ulogu. Blagost prema sebi postaje važnija nego ikada ranije. Ovo nije period za samokritiku, već za brigu o sebi. Korisno je zameniti obrasce razmišljanja:

Umesto kritike, rečenicu podrške koju biste uputili bliskoj osobi

Umesto povlačenja u sebe, razgovor sa nekim ko vam znači

Umesto pitanja zašto baš meni, pitanje šta sada mogu da uradim za sebe

Ove promene na prvi pogled deluju male, ali menjaju pravac razmišljanja. Prvo pitanje vas zadržava u prošlosti, dok drugo otvara prostor za napredak.

Raskid nije mera vaše vrednosti

Kraj jedne veze ne definiše ko ste vi. Raskid predstavlja završetak jednog odnosa, a ne celokupne priče o vama. Način na koji se odnosite prema sebi nakon toga često određuje koliko brzo dolazi novi početak.

Kada proces oporavka posle raskida postane teži nego što bi trebalo, uzrok najčešće nije u osobi koja je otišla, već u unutrašnjem glasu koji postaje previše strog i prisutan.

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