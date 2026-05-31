Zorica je jela jogurt sa ovim semenkama: Posle 2 nedelje se preporodila, rešila veliki problem!

Zorica iz Niša je želela da proveri da li je mešavina lana i jogurta zaista toliko zdrava za organizam i pila je to svako jutro. Da je laneno seme zaista dobro za zdravlje, potvrdila je i pozitivno se iznenadila rezultatom posle nekog vremena.

Odlučila da proba

Naša čitateljka je imala problem sa viškom kilograma i nikako nije mogla da ih skine. Pretražujući po internetu lako rešenje, naišla je na recept sa lanenim semenom. Iako ga ranije nikada nije jela, odlučila je da proba. U prodavnici zdrave hrane je kupila mleveni lan, jer je pročitala na internetu da se on lakše svari i bolje se iskoriste svi njegovi zdravi sastojci u organizmu nego iz celih semenki lana.

Iznenadila se promenama

Svakog jutra je na prazan stomak pojela šolju (od 200 ml) jogurta sa kašikom mlevenog lana. Već posle dva dana je primetila da ima redovnu stolicu, stomak joj bio manje naduven, a gasovi više nisu bili problem. A posle dve nedelje konzumiranja jogurta s lanom, izmerila se i shvatila da je smršala tri kilograma!

