Četvrtak, 28. maj, prema astrologiji donosi posebno izazovnu energiju za ljude rođene u znaku Jarca. Napet aspekt između Saturna i Marsa mogao bi kod mnogih pripadnika ovog znaka izazvati osećaj blokade, frustracije i umora. Sve ono što inače uspevaju držati pod kontrolom danas bi im moglo stvarati dodatni stres.

Posao i finansije pod pritiskom

Jarci bi tokom dana mogli imati osećaj da im ništa ne ide po planu. Poslovne obaveze usporavaće administrativni problemi, odgađanja ili nesporazumi s autoritetima i nadređenima. Mogući su i neočekivani kvarovi na tehničkoj opremi, mobilnom, računaru ili čak automobilu, što bi moglo doneti dodatne troškove i nervozu.

Zvezde savetuju da danas ne donose impulsivne finansijske odluke i da budu posebno oprezni s važnim dokumentima i rokovima.

Napetost u odnosima

Na privatnom planu Jarci bi mogli imati osećaj da ih ljudi oko njih ne razumeju dovoljno. Upravo zbog toga lako bi mogli reagovati hladnije nego inače ili se povući u sebe.

Moguće su manje svađe, nesporazumi ili privremeno udaljavanje od osobe do koje im je stalo. Ipak, astrologija upozorava da danas nije najbolji trenutak za ozbiljne rasprave i donošenje konačnih odluka u odnosima.

Telo traži odmor

Osim emocionalnog pritiska, mnogi Jarci danas bi mogli osećati i pojačan fizički umor. Hronične tegobe, posebno bolovi u leđima, kolenima ili zglobovima, mogli bi se jače osetiti nego inače. Zato je važno usporiti tempo, izbegavati dodatni stres i dati telu više odmora nego obično.