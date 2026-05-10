Ovan

Ova nedelja donosi pojačanu energiju i želju da završite sve što ste odlagali. Na poslu možete dobiti zanimljivu ponudu ili priliku da pokažete koliko vredite. U ljubavi su mogući strastveni razgovori, ali i sitne rasprave zbog tvrdoglavosti. Finansije zahtevaju više discipline.

Bik

Ulazite u period kada se mnoge stvari okreću u vašu korist. Moguće su dobre vesti vezane za posao, novac ili privatne planove. U ljubavi zračite posebnim magnetizmom, pa slobodni Bikovi mogu privući nekoga veoma zanimljivog.

Blizanci

Pred vama je dinamična nedelja puna komunikacije, novih ljudi i neplaniranih situacija. Moguće su kratke poslovne saradnje ili važni razgovori. Emotivno, neko iz prošlosti može ponovo stupiti u kontakt.

Rak

Fokus vam je na emocijama, porodici i unutrašnjem miru. Moguće je da ćete želeti da se povučete od stresa i posvetite sebi. U ljubavi partner može tražiti više pažnje, dok slobodne Rakove očekuje zanimljivo poznanstvo.

Lav

Nedelja donosi priliku da zablistate. Ljudi primećuju vaš trud i harizmu. Poslovno možete dobiti pohvale ili novu odgovornost. U ljubavi su mogući veoma strastveni momenti, ali pazite na ego.

Devica

Mnogo obaveza, ali i odlična organizacija. Ova nedelja vam daje šansu da rešite papirologiju, finansije ili poslovne nedoumice. Emotivno, vreme je za iskrene razgovore i donošenje važnih odluka.

Vaga

Ljubav i odnosi dolaze u prvi plan. Ako ste u vezi, partner može želeti ozbiljniji razgovor o budućnosti. Slobodne Vage mogu upoznati osobu kroz posao ili prijatelje. Novčano, izbegavajte impulsivne kupovine.

Škorpija

Intuicija vam je pojačana i retko grešite u proceni ljudi. Na poslu budite oprezni kome verujete. U ljubavi vas očekuju duboke emocije, a kod nekih i velika privlačnost prema osobi koju dugo poznaju.

Strelac

Želja za promenom biće jaka. Mogući su planovi za putovanje, edukaciju ili novi projekat. U ljubavi vam prija sloboda, ali neko može pokušati da vam se približi na ozbiljniji način.

Jarac

Poslovna energija je veoma jaka. Možete napraviti važan korak ka cilju koji dugo planirate. Finansije se popravljaju, ali ne ulazite u rizične troškove. Emotivno pokazujete osećanja više nego inače.

Vodolija

Neočekivani susreti i zanimljivi razgovori obeležiće nedelju. Moguće su promene planova u poslednjem trenutku. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, naročito za slobodne pripadnike znaka.

Ribe

Osetljivost i intuicija biće naglašeni. Dobro ćete osećati tuđe namere, što vam može pomoći i u poslu i u ljubavi. Moguća je emotivna poruka ili susret koji budi stara osećanja.





