Cene goriva su sve veći trošak za vozače, ali dobra vest je da ne morate voziti manje da biste trošili manje. Uz nekoliko pametnih navika i malo pažnje oko održavanja automobila, potrošnja može primetno da se smanji, a vozilo da traje duže.

1. Proveravajte pritisak u gumama

Neodgovarajući pritisak u gumama povećava otpor pri vožnji i direktno utiče na veću potrošnju goriva. Redovna provera može doneti i do nekoliko procenata uštede.

2. Redovan servis je ključ

Zamena ulja, filtera i svećica nije samo pitanje održavanja, već i efikasnosti. Čist i ispravan motor troši manje goriva i radi stabilnije.

3. Ne ostavljajte motor da radi bez potrebe

Ako stojite duže od minut, isplativije je ugasiti motor. Prazan hod i dalje troši gorivo bez ikakve koristi.

4. Klima i grejanje, koristite pametno

Preterano korišćenje klima uređaja ili grejanja povećava potrošnju. Na kratkim relacijama često nije ni potrebno da ih uključujete.

5. Kvalitetne gume prave razliku

Iako su skuplje, kvalitetne gume smanjuju otpor i doprinose efikasnijoj vožnji i manjoj potrošnji.

6. Uklonite krovne nosače kada nisu potrebni

Sve što narušava aerodinamiku automobila povećava potrošnju. Krovni nosači i otvoreni prozori na većim brzinama stvaraju dodatni otpor.

7. Smanjite višak težine u automobilu

Svaki dodatni kilogram znači i veću potrošnju. Uklonite nepotrebne stvari iz vozila i ne punite rezervoar više nego što vam je potrebno.

8. Vozite u optimalnim obrtajima

Motor najefikasnije radi u umerenim obrtajima. Vožnja u "zoni uštede" smanjuje potrošnju i opterećenje motora.

9. Izbegavajte nagla ubrzanja i kočenja

Mirna i predvidiva vožnja može smanjiti potrošnju i do 20%. Planiranje unapred je najbolji saveznik uštede.

10. Koristite tempomat na otvorenom putu

Tempomat pomaže da održavate konstantnu brzinu i tako smanjuje nepotrebne promene u potrošnji goriva, ali najbolje funkcioniše na ravnim deonicama.

Pametne navike u vožnji ne samo da čuvaju novčanik, već i produžavaju vek vašeg automobila. Male promene u svakodnevnoj rutini mogu napraviti veliku razliku na duže staze.