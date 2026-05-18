Među brojnim starim srpskim imenima koja su gotovo nestala iz upotrebe nalazi se i žensko ime Ikonija, koje se nekada smatralo jednim od najlepših i najznačajnijih. Danas se veoma retko daje devojčicama, a uglavnom se može čuti u starijim generacijama ili u pojedinim ruralnim krajevima Srbije.

Ime Ikonija vodi poreklo iz grčke reči "eikon", što znači ikona, odnosno slika sveca. Zbog toga se njegovo značenje povezuje sa lepotom, duhovnošću i verom, pa se u prenesenom smislu tumači kao "ona koja je lepa kao ikona" ili "žena kojoj se ljudi dive".

U prošlosti su ljudi verovali da ime može uticati na sudbinu deteta, pa su roditelji pažljivo birali imena sa snažnom simbolikom i pozitivnim značenjem. Upravo zbog toga su imena povezana sa verom i tradicijom bila posebno cenjena.

Prema narodnom predanju, ime Ikonija nosila je sestra Miloša Obilić, koja je navodno podigla manastir Kaona kod Šapca u znak sećanja na svog brata. Zbog bogate istorijske i duhovne simbolike, ovo ime i danas kod mnogih izaziva posebnu pažnju, iako je gotovo zaboravljeno.