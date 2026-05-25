Kejt Midlton uvek deluje smireno, elegantno i savršeno usklađeno sa kraljevskim protokolom. Mnogi smatraju da bi pojedini članovi britanske kraljevske porodice mogli mnogo toga da nauče od nje. Ipak, izgleda da i omiljena princeza ima jednu naviku zbog koje je često zadirkuju u palati.

O tome je prvi put javno govorila još 2016. godine, tokom obeležavanja jubileja kraljice Elizabete. Tada je priznala da je porodica često „proziva“ jer previše priča tokom javnih događaja i kraljevskih okupljanja.

Članovi kraljevske porodice tokom zvaničnih događaja uglavnom kratko razgovaraju sa građanima, razmene nekoliko rečenica i nastave dalje. Međutim, Kejt često ostaje duže od svih ostalih jer voli da razgovara sa ljudima.

– Mislim da je prava umetnost znati kako voditi kratke razgovore – rekla je tada Kejt kroz osmeh i priznala da joj porodica stalno govori da previše ćaska.

– Svi me zadirkuju da mnogo pričam, pa verovatno moram još malo da poradim na tome – našalila se princeza.

Ipak, ni posle deset godina ništa se nije promenilo. Kejt je i dalje poznata po tome što rado zastane da razgovara sa okupljenima, čak i kada ostatak porodice već krene dalje.

Tako je tokom Božića 2024. godine Princ Vilijam morao da čeka suprugu na imanju Sandringam dok je ona razgovarala sa građanima.

– Imam osećaj da sam izgubila porodicu! – našalila se tada kada je shvatila da Princ Džordž, Princeza Šarlot i Princ Luis stoje daleko sa ocem dok ona još razgovara sa ljudima.

Zanimljivo je da Kejt nije jedina u porodici koja ima tu osobinu. I Kralj Čarls III poznat je po tome da uživa u dugim razgovorima sa građanima tokom javnih događaja.