Riba se smatra jednim od najzdravijih izvora proteina i preporučuje se da se na jelovniku nađe najmanje dva puta nedeljno. Bogata je omega-3 masnim kiselinama, vitaminima, mineralima i antioksidansima, zbog čega ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, mozga i celokupnog organizma.

Stručnjaci izdvajaju nekoliko vrsta ribe koje se smatraju posebno hranljivim i korisnim za organizam. Među njima je haringa, popularna u nordijskim zemljama, koja sadrži velike količine omega-3 masnih kiselina, vitamina D i selena.

Na listi najzdravijih našla se i kalifornijska pastrmka, bogata proteinima, vitaminima B grupe, kalijumom i fosforom. Iako je kaloričnija od potočne pastrmke, smatra se veoma kvalitetnim izborom zbog visokog sadržaja hranljivih materija.

Sardine se često nazivaju superhranom jer prirodno sadrže velike količine vitamina D i omega-3 masnih kiselina, a bogate su i kalijumom. Zbog svoje nutritivne vrednosti preporučuju se kao odličan izbor za uravnoteženu ishranu.

Losos je godinama među najpopularnijim zdravim namirnicama zahvaljujući obilju proteina, omega-3 masnih kiselina, vitamina A, E i B kompleksa, kao i minerala poput magnezijuma i selena. Često se preporučuje i osobama koje žele zdraviji način ishrane.

Ipak, prvo mesto na listi zauzela je skuša. Ova riba sadrži veliku količinu kvalitetnih proteina i esencijalnih aminokiselina, a posebno se izdvaja po visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, kojih ima čak više nego losos. Takođe je bogata vitaminima D, B6 i B12, gvožđem, selenom i drugim važnim nutrijentima, zbog čega je stručnjaci smatraju jednom od najzdravijih riba na svetu.