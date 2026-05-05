„Gole“ haljine su danas svuda, ali Šer je to uradila prva!

Ikonična pevačica i začetnica golog trenda na crvenom tepihu, Šer je u ponedeljak, 4. maja, prisustvovala svojoj prvoj Met Gali posle 10 godina u prilagođenom monohromatskom crnom izdanju brenda ,,Burrbery", koje je dizajnirao Daniel Li, prenosi Vogue. Elementi od providnog tila u ovom autfitu povremeno su podsećali na njen prvi nastup na Met Gali 1974. godine: čuvenu prozirnu haljinu koja je privlačila pažnju, ukrašenu srebrnim šljokicama i perjem, koju je dizajnirao Bob Meki.

„Na prvoj Met Gali bila sam gola, i ljudi su bili uznemireni zbog toga“, našalila se Šer tokom prenosa uživo sa Met Gale, govoreći La La Entoniju o svom debiju na ovom prestižnom događaju pre više od pet decenija. „Ali danas se ljudi na to više ni ne osvrću.“

„Ali bila sam baš mršava, tako da zapravo nije bilo mnogo toga da se vidi“, dodala je kroz šalu, a zatim se ispravila: „Pa, to i nije baš tačno, ali nije bilo mnogo.“

Šerina haljina iz 1974. godine je tada izazvala pomešane reakcije i medija i javnosti. Meki se u razgovoru za Interview u januaru 2025. godine prisetio te kontroverzne haljine i njenog prvobitnog prijema na Met Gali.

„Svi su skroz poludeli“, rekao je Meki. „Nikada nisam video toliko fotografa da odjednom izađu iz senke u Metu i fotografišu je. I naravno, bila je u svim novinama sledećeg dana, i to se ponavlja već 50 godina, iznova i iznova.“

„Ali bilo je jednostavno neverovatno“, dodao je. „Ljudi su bili zgroženi, mislili su: to nije moda, ona je samo gola u Metropoliten muzeju.“

Šer je na mnogo načina bila pionir rizične mode, posebno na Met Gali. Kako je izjavila za ,,Vogue", uživa u tome što vidi druge kako prihvataju hrabre modne izbore, kao što je i ona to činila.

„Volim da vidim ljude kako se izražavaju i to mi daje ideje i ohrabrenje u vezi sa generacijama koje dolaze“, rekla je Šer.

