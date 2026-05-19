Epl Martin, ćerka glumice Gvinet Paltru i muzičara Krisa Martina, započinje svoju holivudsku glumačku karijeru u novom filmu rediteljke Nansi Mejers. Vest je podelila na društvenim mrežama, otkrivši da je dobila ulogu u projektu čija se premijera očekuje za Božić naredne godine.

U filmu će igrati zajedno sa poznatim imenima poput Kiran Kalkin, Džud Lo, Penelope Kruz i Oven Vilson. Time je krenula stopama svoje majke, koja je tokom karijere sarađivala sa više glumaca iz nove postave filma.

Detalji radnje još nisu otkriveni, ali je Nensi Majers ranije nagovestila da je projekat delimično inspirisan njenim životom i svetom filmske industrije.

Epl Martin je nedavno diplomirala pravo, istoriju i društvo na Vanderbilt University, a pored studija bavila se i modelingom. Sarađivala je sa modnim brendovima poput Gep, Kloe i Šanel.