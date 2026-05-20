Alkoholizam je ozbiljna hronična bolest zavisnosti koja ne utiče samo na fizičko zdravlje osobe, već ostavlja posledice i na njen psihički život, porodicu i okolinu. Iako se često pogrešno smatra lošom navikom, alkoholizam je zapravo bolest koja zahteva stručno lečenje i podršku.

Po broju obolelih, alkoholizam se nalazi među najrasprostranjenijim bolestima, odmah iza kardiovaskularnih oboljenja i tumora. Stručnjaci upozoravaju da posledice ne trpi samo osoba koja ima problem sa alkoholom, već vrlo često pati i cela porodica, zbog čega broj ljudi kojima je potrebna pomoć postaje višestruko veći.

Klinička slika

Postoje četiri kriterijuma na osnovu kojih se procenjuje da li je neko alkoholičar ili ne. Dovoljno je da budu zadovoljena samo dva i da kažemo da se već radi o zavisnosti od alkohola.