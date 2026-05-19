-Svako jutro su mi prozori bili mokri, ćoškovi hladni, a veš se sušio po dva dana. Probala sam svašta, ali ništa nije davalo neke rezultate, ispričala je ona na društvenim mrežama. A onda joj je komšinica Zora dala jednostavan savet.

Rekla mi je: “Uzmi običnu krupnu so i stavi je u činiju pored prozora.” Iskreno, mislila sam da nema šanse da to radi – kaže kroz smeh.

Zašto so pomaže?

Stručnjaci objašnjavaju da krupna so može da upija višak vlage iz vazduha, zbog čega mnogi koriste ovaj trik u prostorijama gde se kondenzacija najviše pojavljuje. Najčešće se savetuje da se koristi krupna morska ili kamena so, da se sipa u veću činiju ili plastičnu posudu, da stoji blizu prozora ili hladnog zida, da se menja kada postane vlažna.

Naravno, ovaj trik neće rešiti ozbiljne probleme sa izolacijom ili buđi, ali mnogi tvrde da pomaže kod svakodnevne kondenzacije i neprijatnog osećaja vlage u stanu. Ispod objave pojavili su se brojni komentari ljudi koji tvrde da koriste slične trikove.

„Meni pomaže već godinama“, napisala je jedna žena.

„Stavila sam so u spavaću sobu i stvarno su prozori manje mokri ujutru“, dodala je druga.

Neki koriste i pirinač, sodu bikarbonu, aktivni ugalj, odvlaživače vazduha, ali je upravo trik sa solju poslednjih dana izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama.