Iako Holi Staplton kaže da je „videla da će se to desiti“, ipak je „plakala“ kada je njen sin od 2 i po godine dobio dijagnozu autizma nivoa 3.

Stapltonova je u video snimku na TikToku podelila kompilaciju svog najmlađeg sina, Landona, kako udara nogama. Iako je u početku to odbacivala kao nešto što većina beba radi, kasnije je počela da sumnja da se iza toga krije nešto više.

„Mislim da smo počeli da primećujemo stvari, poput nepostizanja razvojnih prekretnica, već oko 4 do 6 meseci“, kaže Stapltonova, viši finansijski službeni predstavnik za People. „Tipična prekretnica koju deca dostižu između 4. i 5. meseca je da gledaju u vas kada izgovorite njihovo ime, a on to nikada nije radio.“

Stapltonova je dobila starijeg sina, Kolsona, samo 10 meseci pre nego što je dočekala Landona. Zbog toga kaže da je počela „zaista da obraća pažnju“ na to kada će svaki od njihovih sinova dostići razvojne prekretnice.

„Primetila sam da je moj stariji sin sve radio na vreme ili čak pre očekivanog roka, a Landon je sve radio tri do šest meseci kasnije nego što se te prekretnice obično dostižu“, kaže ona. „Tada sam prvi put pomislila: ‘U redu, svako dete je drugačije, ali nešto se ovde dešava.’“

Stanovnica Marikopa u Arizoni kaže da je primetila i niz drugih znakova koje je želela da pomene dečjem pedijatru, poput toga da se brzo „preplavi“ kada mu se ponudi tanjir hrane. Stalno udaranje nogama bio je još jedan detalj na koji se stalno vraćala.

„Bilo je to kada je bio veoma uzbuđen — na primer, kada je gospođica Rejčel bila na televiziji, on bi stiskao šake i ukočio se. Napravio bi, kao, oblik slova O ustima i onda udarao nogama jer je dobijao dodatnu stimulaciju iz toga“, kaže ona. „To je bilo konstantno. Nije bilo kao povremeni udarac tu i tamo. Bilo je sve vreme.“

Znakovi

Stapletonova kaže da je njen TikTok ,,feed" bio taj koji ju je naveo da pokrene mogućnost da njen sin ima autizam. Njen ,,feed" je bio pun video snimaka drugih majki koje dele rane znakove koje su primetile kod svoje dece.

„Kao majka, jednostavno znaš“, kaže ona. „Što sam više gledala to na TikToku, sve više sam mislila: ‘Nisam u krivu. Znam da nisam u krivu. Ovde se nešto dešava.’“

Na njegovom devetomesečnom pregledu ona je prvi put pokrenula tu temu, ali joj je rečeno da „nastavi da prati situaciju“, jer je bilo prerano za dijagnozu. Kada je ponovo pomenula isto tri meseca kasnije, naglasivši da Landon i dalje ne reaguje na svoje ime, upućeni su kod specijaliste.

Dijagnoza

Prošlo je još šest meseci pre nego što je Landon mogao da bude pregledan kod specijaliste, koji je, prema Stapltonovoj, postavio dijagnozu „autizam nivoa 3 i kašnjenje u razvoju govora“. Prema CDC-u, dijagnoza nivoa 3 znači da detetu „je potrebna veoma značajna podrška“ i verovatno će mu biti potrebna kontinuirana podrška tokom celog života.

U tom trenutku, kaže ona, dijagnoza joj je delovala „zastrašujuće“ — ali joj je takođe omogućila da počne da preduzima korake kako bi mu obezbedila potrebnu podršku.

„Dobijanje dijagnoze otvara čitav svet mogućnosti: koje usluge može da dobije, gde ja kao roditelj mogu da mu pomognem, šta još mogu da naučim da bih bila tu za njega“, kaže ona. „A s druge strane, naravno, to je i tužno. Ne znaš šta da očekuješ, posebno kada dobiješ dijagnozu nivoa 3 ili ozbiljnu dijagnozu. Jednostavno ne znaš kakva budućnost ga čeka.“

Od dobijanja dijagnoze, Stapltonova kaže da je za Landona započela „ranu intervencijsku podršku“, poput radne terapije, logopedske terapije, terapije hranjenja i senzorne terapije. Uprkos tome što je samo nekoliko nedelja udaljena od dolaska novog člana porodice, kaže da čini sve što može kako bi ga pripremila za uspeh.

Pomoć na internetu

Staplonova kaže da su joj video snimci drugih majki dece sa autizmom bili „korisni“.

„Mnogi su mi rekli: ‘Čekaj, ovo nije normalno. Čekaj, i moje dete ovo radi’, i to ih je uplašilo, a to mi ni u kom slučaju nije bila namera“, kaže ona o svom viralnom videu. „Nekoliko ljudi mi je čak privatno pisalo i pitalo: ‘Koji su bili drugi znaci? Šta da radim?’ I moj najbolji savet svakome od njih je: ‘Ako sumnjate na bilo šta, idite kod pedijatra.’“

„Svako dete je drugačije... Pola ljudi koje pratim takođe imaju decu sa autizmom, bilo da su istog uzrasta ili ne, jer to čini da se osećate manje usamljeno. Osećate da ste viđeni“, nastavlja ona. „Ali najvažnije je: ako bilo šta sumnjate, idite odmah kod doktora. Čak i ako se osećate glupo i kao da se ponavljate, idite dok vas neko ne shvati ozbiljno.“

„Takva dijagnoza nije smrtna presuda. Da, zastrašujuće je, ali… postoji toliko ljubavi i radosti kada imate dete iz spektra“, kaže ona. „On je naše najsrećnije dete do sada.“

