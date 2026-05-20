Zajednički smeh i humor mogu igrati ključnu ulogu u izgradnji snažne veze između očeva i sinova, pokazalo je novo istraživanje. Stručnjaci tvrde da upravo kroz šalu i opuštenu komunikaciju očevi lakše ostvaruju bliskost sa decom i grade odnos pun poverenja.

Sociolog dr Robert Loson sa Univerziteta u Birmingemu smatra da humor pomaže očevima da deluju pristupačnije i stvara atmosferu u kojoj se deca osećaju sigurnije i slobodnije za razgovor.

Humor jača odnos između oca i sina

Prema istraživanju sprovedenom na 500 očeva i njihovih sinova uzrasta od sedam do 11 godina, čak četvrtina ispitanika rekla je da se sa svojim sinovima najviše povezuje upravo kroz zajednički smeh.

Stručnjaci objašnjavaju da humor razbija formalne porodične uloge i olakšava komunikaciju, posebno kada je reč o osetljivim ili neprijatnim temama. Pored toga, zajednička igra i šala podstiču maštu, kreativnost i emocionalni razvoj dece.

Većina očeva želi bliži odnos sa sinovima

Istraživanje je pokazalo da:

90 odsto očeva koristi humor ili igru kako bi se povezali sa sinovima barem jednom nedeljno,

trećina njih to radi svakodnevno,

54 odsto očeva želi dublji odnos sa sinom, ali ne zna kako da ga izgradi,

38 odsto smatra da nema dovoljno kvalitetnog vremena sa decom,

63 odsto strahuje da će se udaljiti od sinova tokom tinejdžerskih godina.

Očevima je teško da razgovaraju o emocijama

Mnogi muškarci priznali su da im ozbiljni razgovori o emocijama predstavljaju izazov. Čak 33 odsto očeva kaže da teško podstiče sina da govori o svojim osećanjima, dok 26 odsto priznaje da im je lakše da se šale nego da vode ozbiljne razgovore. Takođe, 30 odsto ispitanika navelo je da tokom njihovog odrastanja emotivni razgovori nisu bili deo porodične svakodnevice.

Primetne su pozitivne promene

Ipak, istraživanje pokazuje i pozitivne pomake u modernom roditeljstvu. Čak 42 odsto očeva tvrdi da danas provodi više vremena u igri i smehu sa svojim sinovima nego što su njihovi očevi provodili sa njima, dok 36 odsto smatra da je zajednički smisao za humor jedna od najvažnijih stvari u njihovom odnosu, prenosi "The Sun".

Stručnjaci zaključuju da upravo male svakodnevne situacije, smeh i zajednički trenuci mogu imati veliki uticaj na odnos između oca i sina i pomoći stvaranju snažne emocionalne povezanosti.

Video: