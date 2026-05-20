Sumbul Ari, 26-godišnjakinja iz australijskog Kairnsa, mesecima je proživljavala agoniju zbog neizdrživog svraba za koji su joj lekari uporno tvrdili da je posledica suve kože. Osećaj da joj nešto gmiže pod kožom bio je toliko jak da se grebala do iznemoglosti, a ispostavilo se da je taj simptom bio znak raka krvi. Njena priča, koju je ispričala za The Sun, upozorenje je o važnosti istrajanja kada osećate da s vašim telom nešto nije u redu.

Meseci neprospavanih noći i pogrešnih dijagnoza

Sumbul je ispričala kako je njeno stanje trajalo mesecima bez ikakvog poboljšanja, a telo joj je bilo prekriveno ranama i krastama od neprestanog grebanja.

"Svaki dan me mučio nekontrolisani svrab, koji bi noću postajao još gori - znala sam biti budna satima. Nisam pošteno spavala punih sedam meseci", rekla je. U nadi da će ublažiti simptome, isprobala je brojne kreme i lekove, no bez uspeha. Lekari su njene tegobe pripisivali suvoj koži, ekcemu ili čak svrabu.

"Toliko sam se grebala da sam se služila i oštrim predmetima. Ni antihistaminici ni kreme nisu pomagali", prisetila se.

Kvržica na vratu kao prekretnica

Uz intenzivan svrab, vremenom su se pojavili i drugi simptomi - noćno znojenje, hronični umor i gubitak apetita. Sumbul je isprva mislila da se radi o reakciji na proizvode koje je koristila. Prekretnica se dogodila kada je slučajno napipala kvržicu na vratu.

"Slučajno sam dodirnula vrat i napipala kvržicu. Kad sam na internetu potražila simptome - svrab, umor, noćno znojenje - sve se poklapalo", ispričala je.

Dijagnoza raka i poruka drugima

U martu je napokon insistirala na daljnjim pretragama. Ultrazvuk je potvrdio povećane limfne čvorove na vratu, a CT i PET pretrage otkrile su promene i u grudima. Uskoro je stigla i dijagnoza: Hodgkinov limfom. Bolest je u tom trenutku bila između drugog i trećeg stadijuma te je zahvatila i slezinu.

"Odmah sam znala da je reč o raku", rekla je. Nakon višemesečne neizvesnosti, konačno je započela s lečenjem. Trenutno je završila prvi od šest ciklusa hemoterapije.

"Osetila sam olakšanje jer me napokon neko slušao. Znala sam da sam konačno na putu da opet mogu normalno spavati i da će svrab prestati", rekla je. Svojom pričom želi da podstakne druge da ne ignorišu signale koje im telo šalje. "Ako osećate da nešto nije u redu, ne odustajte od potrage za odgovorima", poručila je.

Šta je Hodgkinov limfom

Hodgkinov limfom je rak koji nastaje u limfnom sistmeu, tačnije u limfocitima, bijelim krvnim zrncima ključnim za odbranu organizma od infekcija. Kod ove bolesti dolazi do nekontrolisanog umnožavanja abnormalnih limfocita, koji se najčešće nakupljaju u limfnim čvorovima, ali se mogu proširiti i na slezinu, jetru ili koštanu srž.

Jedan od izazova u dijagnostici jeste što su simptomi često nespecifični. Najčešće se javlja bezbolno oticanje limfnih čvorova, uglavnom na vratu, ispod pazuha ili u preponama. Mogu se pojaviti i opšti simptomi poput umora, noćnog znojenja, neobjašnjivog gubitka težine, povišene temperature te dugotrajnog i izraženog svraba kože.

Bolest najčešće pogađa mlađe odrasle osobe između 20 i 40 godina te starije od 75 godina, a nešto je češća kod muškaraca. Uprkos ozbiljnosti, Hodgkinov limfom danas se smatra jednim od oblika raka s dobrom prognozom, posebno ako se otkrije u ranom stadijumu. Lečenje se najčešće sastoji od hemoterapije, a ponekad i radioterapije.

