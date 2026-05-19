Banane zaista umeju da budu „lukave“ kada je u pitanju sazrevanje. Jednog dana čekate da zeleni grozd počne da žuti, a sledećeg je cela količina već prošarana braon tačkama. Ako vaše banane često prerano prezru pre nego što vi i vaša porodica stignete da ih pojedete, postoje neke strategije skladištenja koje mogu pomoći da se uspori njihovo sazrevanje.

Učenje kako da banane duže ostanu sveže može pomoći da se smanji bacanje hrane i uštedi novac u nedeljnom budžetu za namirnice. Iako ih nije moguće sačuvati zauvek, postoje načini da pokušate da produžite njihovu svežinu. (Ipak, treba imati na umu da se i od prezrelih banana može napraviti mnogo toga, pa one koje ne sačuvate ne moraju nužno da završe u kompostu.)

Evo nekoliko korisnih metoda kako da banane duže ostanu u optimalnom stanju:

Razdvojite banane

Možda deluje jednostavno, ali razdvajanje banana može značajno uticati na njihovu trajnost.

Time se donekle usporava sazrevanje jer se smanjuje izloženost etilenu iz posebno zrelog ili nagnječenog voća. Efekat je obično skroman, ali može pomoći ako je jedna banana već prezrela.

Okačite ih

„Korišćenje kuka za banane ne samo da izgleda uredno, već sprečava i nagnječenja koja nastaju kada se banane oslanjaju na radnu površinu“, kaže stručnjak za životni stil Tomas Čepjegon za sajt Martha Stewart. Vešanje može smanjiti oštećenja jer poboljšava protok vazduha i sprečava pritisak na plod.

Pravilno skladištenje

Čuvajte banane na hladnom, prozračnom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i toplote, koji ubrzavaju sazrevanje. Takođe ih držite dalje od drugog voća koje proizvodi etilen, poput jabuka, avokada i paradajza.

Koristite frižider – ali tek kada je potrebno

Kada banane dostignu idealnu zrelost, možete ih staviti u frižider. Za najbolju teksturu i ukus, sačekajte da sazru pre hlađenja.

Frižider može usporiti dalji proces sazrevanja nekoliko dana, iako će kora brzo potamniti. Ako vam treba duže čuvanje, možete ih i zamrznuti.

Pokrijte peteljke plastičnom folijom

Mnogi ljudi (pa i supermarketi) smatraju da umotavanje peteljki banana u plastičnu foliju može usporiti sazrevanje, iako su dokazi o tome koliko pomaže pomešani. Ideja je da se time smanjuje izloženost etilenu između plodova, što može malo produžiti svežinu.

Kupujte postepeno zrele banane

Da biste izbegli da ceo svežanj sazri odjednom, kupujte banane različitih faza zrelosti. „Ne morate da uzmete ceo svežanj u prodavnici“, kaže Čepjegon. „Možete da birate pojedinačno.“

Ako nemate kuku za kačenje banana, preporučuje se čuvanje u činiji na kuhinjskom pultu radi urednosti. Žičana činija za voće ili druga posuda sa dobrim protokom vazduha može pomoći da se smanji nakupljanje vlage i oštećenja.

