Visok i čvrsto zategnut rep mnogim ženama je najpraktičnije rešenje za svaki dan. Idealan je kada kosa nije sređena, tokom treninga, na poslu ili tokom toplih letnjih dana kada želimo da sklonimo kosu sa lica.

Ipak, dermatolozi upozoravaju da upravo ova popularna frizura može dugoročno ozbiljno da ošteti kosu i izazove njeno proređivanje.

Šta je trakcijska alopecija?

Stručnjaci posebno upozoravaju na takozvanu trakcijsku alopeciju – oblik opadanja kose koji nastaje zbog dugotrajnog i stalnog zatezanja korena dlake.

Najčešći uzroci su čvrsto vezani repovi, uske pletenice, punđe, nadogradnja i frizure kod kojih je kosa dugo pod jakim pritiskom.

Prvi simptomi često prolaze neprimećeno. Koža glave može postati osetljivija, pojavljuju se kratke polomljene vlasi oko slepoočnica, a linija kose postepeno počinje da se proređuje.

Pošto se promene razvijaju polako, mnoge žene problem primete tek kada oštećenje postane vidljivo.

Zašto je visok rep problem?

Visok rep stalno vuče kosu unazad i opterećuje isti deo temena. Ako se takva frizura nosi svakodnevno, pritisak se vremenom nagomilava i može dovesti do oštećenja folikula dlake.

Dermatolozi upozoravaju da je rizik još veći kod tanke, blajhane ili hemijski tretirane kose, jer je ona prirodno slabija i podložnija pucanju.

Mokra kosa je još osetljivija

Veliki broj žena dodatno oštećuje kosu vezivanjem dok je mokra. Kada je kosa vlažna, njena struktura je mnogo osetljivija i lakše puca.

Ako se mokra kosa čvrsto veže ili se sa takvom frizurom ode na spavanje, trenje o jastuk i dodatno zatezanje mogu još više oslabiti dlaku.

Zato stručnjaci savetuju da kosu pre spavanja što bolje osušite i izbegavate čvrste frizure.

Važan je i izbor gumice

Ni dodaci za kosu nisu bezazleni. Tanke gumice sa metalnim delovima mogu dodatno lomiti kosu, dok su mekane gumice od satena ili tkanine mnogo bolji izbor.

Takođe, svilene i satenske jastučnice smanjuju trenje tokom spavanja i mogu pomoći da kosa ostane zdravija.

Da li treba potpuno odustati od repa?

Stručnjaci kažu da nema potrebe da se potpuno odreknete omiljene frizure, ali je ključ u umerenosti.

Preporučuje se da menjate način vezivanja kose, da ne zatežete rep previše i da kosu ne vučete stalno u istom smeru. Povremeno je najbolje pustiti kosu da odmori bez jakog zatezanja.

Ako primetite izraženo proređivanje, pojačano pucanje vlasi ili osetljivost kože glave, savetuje se pregled kod dermatologa ili trihologa.

Važno je znati i da opadanje kose nije uvek povezano samo sa frizurom. Na stanje kose utiču i hormoni, stres, ishrana, manjak gvožđa, problemi sa štitnom žlezdom, menopauza i genetika.