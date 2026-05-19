Jedan odlazak na kafu pretvorio se u neprijatno iskustvo koje je poslednjih dana tema rasprave na društvenim mrežama. Čovek je opisao situaciju sa konobarom koja je izazvala brojne komentare o bakšišu, cenama u ugostiteljstvu i kvalitetu usluge.

Šta je sa bakšišem?

Prema njegovim rečima, račun za kafu u jednom hrvatskom kafiću iznosio je 2,20 evra, a platio ga je novčanicom od tri evra. Međutim, kako tvrdi, konobar mu nije vraćao kusur, pa ga je gost pitao za ostatak novca.

Tada je usledio odgovor koji je izazvao buru reakcija: „A šta je sa bakšišem?“. Objava je brzo postala viralna, a korisnici interneta podelili su mišljenja o tome da li je napojnica stvar kulture i dobre volje ili se danas sve više podrazumeva.

Visoke cene menjaju navike gostiju

Mnogi ljudi istakli su da zbog stalnih poskupljenja sve ređe ostavljaju bakšiš u kafićima i restoranima. „Ranije sam uvek zaokruživao račun, ali danas su cene toliko visoke da više ne ostavljam ništa“, napisao je jedan korisnik.

Neki priznaju i da ređe idu u kafiće na kafu zbog skupih cena. Jedna korisnica podelila je primer prijateljice koja danas goste radije poziva u park i donosi kafu u termosu, što su mnogi ocenili kao praktično i simpatično rešenje.

„Bakšiš treba zaslužiti“

Veliki broj ljudi smatra da napojnica ne bi trebalo da bude obavezna, već nagrada za dobru uslugu. Korisnici su se žalili na sporu uslugu, neljubazne konobare, prljave stolove i dugo čekanje računa.

„Zašto bih ostavio bakšiš ako konobar dva sata nije prišao stolu, a na kraju sam morao sam da odem do šanka da platim?“, napisao je jedan komentator.

Pojedini smatraju da se i kod nas sve više oseća uticaj američke kulture, gde se bakšiš gotovo podrazumeva, dok drugi ističu da to ne bi trebalo da postane pravilo.

„Konobari već imaju platu“

U raspravi se često spominjalo i to da konobari već primaju platu za svoj posao, kao i zaposleni u drugim profesijama.

„Zašto bismo dodatno plaćali nekoga ko je već plaćen za svoj posao? Niko ne daje bakšiš medicinskim sestrama, pilotima ili građevincima“, napisao je jedan korisnik.

Ipak, deo ljudi i dalje ostavlja napojnicu kada su zadovoljni uslugom, ljubaznošću osoblja i celokupnim iskustvom u lokalu.

Video: