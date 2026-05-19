Neki školski tematski dani prolaze bez mnogo razmišljanja, dok se drugi pretvore u porodičnu uspomenu koja ostaje zauvek.

Trogodišnje dete Stele Dejvidson je u aprilu 2026. godine bilo puno uzbuđenja dok se spremalo za svoj prvi „dan lude fizure“, ali smeh se brzo pretvorio u nervozu čim se ugledalo u ogledalu.

„Nije mnogo rekla, ali njen izraz lica je govorio sve“, rekla je Dejvidsonova (37) ekskluzivno za People.

Ono što se dogodilo zatim bilo je neočekivana podrška njenog supruga Džonija Dejvidsona, koja ne samo da je umirila strahove njihove ćerke, već je i svih oko nje podsetila koliko mali gestovi ohrabrenja mogu da budu snažni.

Trema

Stela je ujutru, na dan „lude frizure“ pomogla svojoj ćerki da osmisli izgled koristeći raznobojne mašne koje je devojčica već volela da nosi. Zajedno su joj kosu pretvorile u niz šarenih repića koji su odgovarali razigranom duhu tog dana.

„Bila je uzbuđena sve vreme, birala je mašne i dodavala mi ih jednu po jednu“, priseća se Stela. „Ali čim se pogledala u ogledalo, shvatila je koliko je to zapravo ‘ludo’ i imala je tremu.“

Tata u pomoć

Dok je majka dvoje dece pokušavala da ubedi ćerku da bude „hrabra“ i da ne skida mašne pre polaska u školu, njen suprug je iznenada učinio nešto što nijedna od njih nije očekivala.

„Džoni je samo ušao u sobu sa svojom kosom takođe sređenom na ‘lud’ način“, otkriva Stela.

Neočekivani, nežni gest je odmah promenio atmosferu u sobi. Umesto da se oseća usamljeno, njihova ćerka je odjednom imala tatu pored sebe — sa istom „ludom“ frizurom.

Reakcije

Kada su stigli u školu, Džoni je rekao da su se „nastavnici u školi smejali i mislili da je to sjajno“. Mnogi zaposleni već su znali da njihova ćerka može da bude nervozna u novim situacijama, pa su odmah razumeli zašto je to uradio.

Ali reakcije drugih odraslih nikada nisu bile poenta za ovog oca (45).

„Iskreno, jednostavno sam se osećao dobro što sam bio tu za svoju ćerku“, podelio je on.

Emotivno

Stela je bila emotivna dok je posmatrala taj trenutak, posebno kada je videla koliko je njen suprug prirodno reagovao i zauzeo se za njihovu ćerku.

„To me je učinilo ponosnom i zaista srećnom zbog moje dece. Saznanje da imaju takvog tatu je ogroman olakšavajući i najbolji osećaj“, kaže ona. „Moj najveći ‘adut’ u životu je to što sam izabrala muža koji će postati sjajan otac.“

Srećom, do kraja školskog dana, nervoza koja je gotovo sprečila njihovu ćerku da učestvuje potpuno je nestala. Umesto da želi da sakrije svoju frizuru, devojčica se vratila kući ponosna na sebe što je bila dovoljno hrabra da izdrži ceo dan.

Taj trenutak je postao mnogo više od šarenih mašni ili tematskog školskog dana za Stelu i Džonija. To je bio je podsetnik da detinjstvo često oblikuju mali načini na koje roditelji budu prisutni kada je deci najpotrebnije ohrabrenje.

„Trudimo se da budemo svesni činjenice da svaki takav trenutak čini celo njihovo detinjstvo“, rekla je Stela. „Ako možemo da ga učinimo posebnim, trebalo bi da to i uradimo.“

