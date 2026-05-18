Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga budućeg kralja Velike Britanije, poslednjih meseci se sve češće pojavljuje u javnosti, vraćajući se svojim kraljevskim dužnostima nakon izazovnog perioda i zdravstvenih problema. Juče posetila Lester, gde je obišla plesnu organizaciju The Aakash Odedra Company, poznatu po nedeljnim plesnim programima u kojima učestvuje oko hiljadu ljudi.

Povod je bio Holi, indijski festival boja, ljubavi i proleća, pa su svi prisutni, uključujući i princezu, morali da skinu cipele i zaplešu u tradicionalnom stilu. Upravo taj trenutak privukao je ogromnu pažnju društvenih mreža. Fotografije Kejt Midlton bez cipela brzo su obišle internet, a komentari su, očekivano, podeljeni. Dok jedni ističu da princeza, i pored kraljevskog statusa, ne uspeva uvek da vodi računa o svakom detalju, drugi je brane, napominjući da je na nogama nosila najlonske čarape, što je bio deo tradicije kraljevske porodice.

Na društvenim mrežama mogli su se pročitati i prilično direktni komentari poput: „Kako buduća kraljica može da ima ovakva stopala?“ ili „Mogla je makar da skrati nokte“. Ipak, obožavaoci podsećaju da princeza i dalje poštuje neke kraljevske običaje, pa su mnogi ovu situaciju ocenili kao potpuno normalnu.

Ovaj trenutak pokazuje da čak i članovi kraljevske porodice ponekad imaju one obične, ljudske momente, koji nas podsećaju da ni princeze nisu imune na svakodnevne male nesavršenosti.