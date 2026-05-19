Pomfrit iz rerne može da bude jednako hrskav kao onaj iz friteze, ako se isprate pravi koraci i trikovi u pripremi. Iako je ova verzija zdravija jer koristi manje ulja i ne zahteva prženje, često joj nedostaje ona prepoznatljiva hrskavost, ali to se lako može popraviti.

Prvi korak je izbor pravog krompira. Najbolje je koristiti stariji, brašnasti krompir jer ima manje vode i bolje se peče. Seče se na štapiće jednake debljine kako bi se ravnomerno ispekao.

Zatim se preporučuje potapanje u hladnu vodu 30 do 60 minuta, kako bi se uklonio višak skroba. To sprečava da krompir bude mekan i gnjecav nakon pečenja. Nakon toga je važno da se dobro osuši, jer vlaga sprečava stvaranje hrskave korice.

Jedan od ključnih trikova je kratko obaranje u ključaloj vodi nekoliko minuta, čime se postiže mekana unutrašnjost, dok spoljašnji deo kasnije postaje hrskav.

Rerna treba da bude dobro zagrejana, idealno na 220–230 stepeni, a pleh se takođe može prethodno zagrejati. Na vruć pleh dodaje se malo ulja, pa se krompir rasporedi tako da nije nagomilan, jer u suprotnom pušta paru i postaje mekan.

Tokom pečenja preporučuje se okretanje krompira na pola vremena, a na kraju se može pojačati temperatura radi dodatne hrskavosti. Još jedan trik je dodavanje malo kukuruznog skroba ili griza pre pečenja, što daje dodatnu "fast food" teksturu i hrskavu koricu.

Uz ove korake, pomfrit iz rerne može da bude savršeno hrskav spolja, a mekan iznutra, bez potrebe za dubokim prženjem.