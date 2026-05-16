Četiri horoskopska znaka dobijaju važnu poruku od univerzuma 17. maja 2026. godine.

Astrološka energija ove nedelje posebno pogoduje isceljenju i brizi o sebi.

Ovaj dan nas podstiče da se ozbiljnije posvetimo sebi. To je poruka koju zvezde žele da prihvatimo. Godina je do sada bila stresna, ali to ne znači da moramo dozvoliti stresu da pobedi.

Za ove znakove, ključ je u tome da se udalje od anksioznosti koja bi mogla da ih preuzme ako joj to dopuste. Tokom ovog lepog i isceljujućeg dana, to se sigurno neće dogoditi. Pobeđujemo kroz ljubav prema sebi i veoma dobro brinemo o sebi u ovom periodu, prenosi Your Tango.

Blizanci

Ako ste bili previše strogi prema sebi, setite se da je u redu osećati se tako — sve dok u jednom trenutku ne postavite granicu. Teško je izgraditi samopouzdanje u svetu koji kao da stalno pokušava da vas sputava. Ipak, ne postoji pravilo koje kaže da negativnost mora da pobedi. Zapravo, neće.

Astrološka energija ove nedelje pomaže vam da se iscelite na svoj način. Vi ste jedinstveni, Blizanci, i ne oporavljate se prema pravilima ili očekivanjima drugih ljudi. Ipak, na svoj način uspevate da se izdignete iznad svega.

Rak

Astrološka energija ove nedelje pomaže vam da izrazite osećanja koja ste dugo držali u sebi. Time se oslobađate, što deluje izuzetno isceljujuće. Ovo ste dugo čekali, Rakovi.

Tokom ovog perioda uspevate da pustite prošlost i oprostite nekome iz svog života. Više želite da volite sebe nego da se držite ljutnje i zameranja. Ovaj dan vam pomaže da prihvatite ideju da je život lep i da vredi osloboditi se starih bolova. Odlazite sa osećajem slobode i unutrašnjeg mira.

Vaga

Na ovaj dan vi i neka bliska osoba uspevate da rešite nesuglasice u odnosu kako biste se oboje osećali sigurno i stabilno. Taj odnos vam je važan i drago vam je što možete da rešite probleme koji su se dugo zadržavali.

Ovo je veoma povoljan dan za komunikaciju, Vage, i vi znate da, kada jednom pažljivo oblikujete rečenicu, ono što izgovorite zvuči dragoceno. U ovom periodu imate poseban dar za reči.

Uspevate da iskoristite okolnosti kako biste se vratili u milost te druge osobe, ali i ona u vašu. Ovaj dan donosi i rešenja i nežnost. Svima nam toga ponekad treba.

Ribe

Ako ste prolazili kroz neku vrstu duhovne krize, možete biti sigurni da na ovaj dan konačno razumete šta je sledeći korak koji treba da napravite. Istina je da želite isto što i svi drugi, Ribe — mir. Sada znate kako da ga postignete.

Želite da živite srećno, bez stalnih opterećenja i uznemiravanja. Shvatili ste da ste vi jedina osoba koja može da izleči vašu psihu, i zato birate upravo taj put.

Nećete više pristajati na manje od onoga što zaslužujete niti na bilo šta što vas ne čini srećnim. Tu odluku ste doneli sami za sebe, a to je veoma isceljujući put. Bravo za vas!

