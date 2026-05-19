Što se tiče nutritivnih prednosti, konzervirana tunjevina ih ima mnogo. Ipak, veoma je važno ne preterati sa njenom konzumacijom, jer previše tunjevine može dovesti do trovanja živom.

Uključivanje konzervirane tunjevine u vašu ishranu može biti odličan potez zbog svih pozitivnih efekata koje može imati na vaše telo. Evo nekoliko stvari koje treba da znate o tome šta se dešava vašem telu ako redovno jedete ovu bogatu i raznovrsnu hranu.

Povećaćete unos proteina

Dodavanje proteina vašoj ishrani može biti od koristi jer ćete produžiti osećaj sitosti i, na kraju, konzumirati manje kalorija. Konzervirana tunjevina radi upravo tako. Prema USDA, jedna konzerva tunjevine u ulju sadrži 46,6 grama proteina, dok jedna konzerva tune upakovane u vodu sadrži 31,7 grama proteina. S obzirom na činjenicu da bi trebalo da unosite 0,36 grama proteina po kilogramu telesne težine, samo jedna konzerva tunjevine mogla bi da vam obezbedi većinu, ako ne i celokupnu dnevnu dozu proteina.

Pomaže u održavanju zdravlja mozga i očiju

Zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama koje se nalaze u konzerviranoj tunjevini, ojačaćete svoj mozak i funkciju očiju ako, na primer, za ručak pojedete sendvič od tunjevine. Poznato je da DHA, omega-3 masna kiselina, ima svojstva koja poboljšavaju pamćenje. Pored toga, ima i efekat smanjenja upale i eliminisanja simptoma suvih očiju.

Ako jedete tunu koja se konzervira s dodatkom ulja, mogli biste lako da se ugojite

Iako konzervirana tunjevina sa dodatkom ulja ima neke prednosti kao što je više proteina i ukusa u poređenju sa konzerviranom u sopstvenom soku, tunjevina u ulju ima više kalorija i može dovesti do povećanja telesne težine.

Možete se osećati naduveno

Jedan sastojak koji se nalazi u svim konzervama tunjevine je natrijum koji, ako se konzumira u velikim količinama, može dovesti do nadimanja. Prema Institutu Linus Pauling, konzervirana tunjevina - bilo u ulju ili vodi - sadrži u proseku oko četvrtinu vašeg dnevnog unosa natrijuma .

Mogli biste se otrovati živom ako pojedete previše tunjevine

Konzervirana tunjevina ima znatno manje žive od sveže tunjevine, što znači da je možete jesti češće. Pošto je živa neurotoksin, treba je izbegavati kad god je to moguće. Zato se držite uravnotežene i raznovrsne ishrane i jedite tunjevinu umereno, otprilike jednom nedeljno.