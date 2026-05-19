Veza sa manipulatorom često ne počinje kao nešto očigledno loše naprotiv takva osoba može delovati smireno pažljivo i brižno. Međutim vremenom se kod partnera javlja osećaj zbunjenosti nesigurnosti i gubitka sopstvenog identiteta iako na prvi pogled nema ničeg konkretnog što ne valja.

Manipulator u vezi najčešće koristi suptilne psihološke obrasce kao što su prebacivanje krivice umanjivanje tuđih osećanja i gaslighting situacije u kojima partner počinje da sumnja u sopstvenu percepciju i emocije. Umesto direktnih sukoba kontrola se postiže kroz tihe komentare povlačenje ili emotivnu distancu zbog čega druga strana često preispituje sebe.

Vremenom emocije partnera postaju stalno analizirane i kritikovanje postaje normalizovano tuga se tumači kao preterivanje ljutnja kao problem a povlačenje kao hladnoća. U takvom odnosu nestaje osećaj slobode da se bude ono što jesi jer svaka reakcija može biti pogrešno protumačena.

Jedan od najopasnijih efekata ovakve veze je postepeno narušavanje samopouzdanja. Osoba počinje da se oseća krivom čak i kada nema realnog razloga za to a odluke donosi u strahu da ne izazove negativnu reakciju partnera. Na kraju mnogi primete da su se udaljili od sopstvene ličnosti postaju oprezniji tiši i emocionalno iscrpljeni.

Stručnjaci ovakve obrasce opisuju kao oblik emocionalne manipulacije koji može ostaviti posledice poput anksioznosti nesigurnosti i osećaja gubitka identiteta.

Izlazak iz ovakvog odnosa najčešće počinje trenutkom kada osoba prepozna obrazac ponašanja i prestane da ga opravdava. Sledeći koraci uključuju postavljanje granica jačanje svesti o sopstvenim osećanjima i ukoliko se situacija ne menja udaljavanje iz odnosa.

Suština je da zdrava veza ne bi trebalo da briše nečiju ličnost već da je podržava zato je prepoznavanje ovakvih obrazaca prvi korak ka vraćanju samopouzdanja i emocionalne stabilnosti.