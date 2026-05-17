Iskrenost u astrologiji zavisi od elemenata: vatreni znaci su impulsivni, zemljani su pragmatični, vazdušni vešto komuniciraju, dok su vodeni znaci podložni raspoloženjima. Svaki karakter nosi specifičan način procesuiranja informacija, zbog čega se pojam istine često tumači kroz prizmu ličnih uverenja i motiva.
To što vam neko ne kaže sirovu istinu, ne znači da želi da vam naudi, već možda samo štiti sebe ili vas. Važno je razumeti da se iza svake izgovorene ili neizgovorene reči krije kompleksna mešavina planetarnih uticaja koji oblikuju svakodnevne odnose.
Saznajte gde se vaš horoskopski znak nalazi na listi od najotvorenijih do onih koji najviše kalkulišu.
Ovan
Ovan često govori (ili viče) pre nego što razmisli, pa od njega skoro nikada nećete čuti laž. Njegov manjak društvenih kočnica znači da ćete dobiti ili cveće ili uvrede, ali uvek direktno u lice.
Lav
Lavu nikada ne morate tražiti mišljenje jer će vam ga dati i pre nego što ga zatražite. Biti iskren je njegova glavna misija, a svoje stavove nosi ponosno kao najskuplji nakit.
Bik
Biku nisu potrebne reči jer njegovo lice i obrve uvek govore apsolutnu istinu. Iako može imati impresivan poker face, telo će ga uvek odati pre nego što progovori.
Blizanci
Iako imaju reputaciju nepouzdanih, Blizanci zapravo toliko pričaju da istina pre ili kasnije mora da ispliva. Čak i ako pokušaju nešto da sakriju, njihova brbljivost ih uvek razotkrije.
Devica
Devica drži do svojih principa i biće iskrena, osim ako je strah da vas ne razočara ne natera na ćutanje. Može pribeći ,,belim lažima", ali samo u ime produktivnosti i reda.
Strelac
Strelac bi voleo da bude suptilniji, ali njegove misli izleću brzinom svetlosti. Često ume da ulepša događaje, ali to radi jer i sam iskreno veruje u svoju verziju priče.
Jarac
Ovaj zemljani znak je veoma direktan, ali će bez oklevanja zaobići istinu ako proceni da mu je potrebno vreme. Za Jarca je vreme novac, pa će lagati samo ako je to praktična investicija.
Ribe
Ribe često toliko veruju u svoje iluzije da one za njih postaju stvarna istina. Kada govore besmislice, one su zapravo iskrene jer su u svojoj glavi kreirale paralelnu realnost.
Rak
Rakovi često prećutkuju istinu kako bi zaštitili sebe, svoje voljene ili mir u kući. Ipak, kada odluče da budu iskreni, njihove reči mogu ozbiljno da zabole one koji nisu navikli na njihovu oštrinu.
Škorpija
Škorpija otkriva što je manje moguće jer su tajnovitost i uskraćivanje informacija njena glavna odbrana. Potpuno će se otvoriti samo ako vam beskrajno veruje ili ako treba isterati veliku nepravdu.
Vodolija
Vodolije imaju radikalna mišljenja o svetu, ali ih često zadržavaju za sebe jer znaju da drugi nisu spremni za njih. Biraju ili tišinu ili svađu svaka tri minuta, pa se njihova suzdržanost često ispostavi kao bolja opcija za sve prisutne.
Vaga
Vaga toliko želi da se svima dopadne da je spremna da žrtvuje istinu zarad mira i harmonije. Njoj je važnije da brod plovi mirno nego da kaže šta zaista misli i izazove haos, prenosi Elle.
