Kao omiljena alternativa poznatih za odlaganje pranja kose, frizura ,,helmet hair" osvaja scenu ulične mode i svakodnevicu trendseterki.

Reč je o frizuri velikog potencijala koja polako sa trona skida čuvena punđa ,,sleek bun".

Ova inspiracija već je dugo u beležnicama frizera na modnim revijama. Brendovi kao što su ,,Sacai" ili ,,Alexander Wang" su je pretvorili u frizuru visoke mode koju nose supermodeli poput Kendal Džener ili Bele Hadid. Mokri efekat, grafički precizna, a opet namerno neuredna, ova frizura licu odmah daje karizmu i snažno prisustvo koje uvek ide u prilog modnoj kombinaciji.

Nakon što ju je prihvatila modna elita, ,,helmet hair" se postepeno nametnula i na crvenim tepisima, gde poznati prate svaki trend kako bi svojim izdanjima dali posebnu auru. U tom smislu, kosa oblikovana „poput kacige” pokazala se kao izuzetno sofisticirana opcija. Dokaz su Zendeja sa svojom kratkom verzijom na premijeri filma ,,The Drama" (2026) i Florens Pju na projekciji filma ,,Thunderbolts" (2025) u Londonu.

Zašto odabrati ,,Helmet Hair"?

,,Helmet hair" prikazuje estetiku koja je istovremeno upečatljiva i neverovatno praktična, mesto gde se stil susreće sa beskompromisnom efikasnošću. Naime, iza njenog skulpturalnog izgleda ne krije se nikakva tehnička drama. Naprotiv, ona se gradi na „nesavršenoj” bazi, kosi koja nije upravo oprana, što pruža tačno onoliko teksture koliko je potrebno da se vlasi ukrote, a da se pritom ne ukoče.

Rezultat? Pranje kose možete da odložite bez griže savesti, štedite vreme, a i dalje izgledate besprekorno. Samo mrvica gela za oblikovanje dovoljna je da zagladite, strukturirate i postignete onaj poznati pokret kose unazad koji je zaštitni znak ovog izgleda. Lice dolazi do izražaja, crte lica postaju naglašenije, a celokupan stav odmah dobija na otmenosti.

Takođe, reč je o „kameleonskoj” opciji koja se jednako dobro prilagođava kratkoj kosi kao i ekstremno dugim pramenovima, bez gubljenja vizuelnog utiska. Danju će ,,helmet hair" pratiti ležernu garderobu uz dozu opuštene elegancije, dok se uveče pretvara u chic saveznika koji podiže sofisticiranije odevne kombinacije.

Tajna ove frizure leži u jednom ispunjenom obećanju: uspešnom kontrastu između jednostavne izvedbe i ultra-kontrolisanog konačnog looka. Praktičan, a nikada banalan, ovaj trend kose na kraju se nameće kao moderna alternativa klasičnim frizurama, prenosi Vogue.

Bonus video: